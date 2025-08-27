McDonald's celebra el Mes de la Niñez con experiencias educativas, culturales y sustentables para niños y niñas

En el marco del Mes de la Niñez, Arcos Dorados, la franquicia que opera McDonald's en Chile y otros 20 países de América Latina y el Caribe, desarrolló diversas iniciativas para promover el aprendizaje, la lectura y el cuidado del medioambiente entre niños, niñas y adolescentes.

Como parte de estas acciones, en el Hospital San Borja Arriarán se inauguraron tres nuevos Espacios Lectores (dos dentro del hospital y uno en la Sala Familiar) con 200 libros infantiles, que permiten a los niños disfrutar de la lectura durante su tratamiento médico, fomentando la imaginación, el aprendizaje y el bienestar emocional. Esta iniciativa forma parte del programa Mejora Leyendo, en alianza con Fundación La Fuente y Fundación para la Infancia Ronald McDonald.

En tanto, en el restaurante McDonald's La Florida se abrieron las puertas para el Día de los Patrimonios, donde los niños, niñas y adolescentes pudieron conocer las instalaciones del local, explorar las cocinas y aprender sobre calidad, higiene y seguridad alimentaria, además de participar de la experiencia lúdica "Jugando a McDonald's", combinando patrimonio, cultura y diversión en un solo lugar.

Asimismo, en McDonald's Vitacura, estudiantes de 2° básico de la Escuela Los Cerezos de La Florida participaron de una charla educativa impartida por ReSimple sobre reciclaje. Durante la actividad, los niños aprendieron a depositar sus empaques de Cajita Feliz en el Robot de Reciclaje, un contenedor con forma de robot, que convierte el reciclaje en una experiencia divertida y educativa dentro del restaurante. Posteriormente, ReSimple retira los envases para su gestión y reciclaje adecuado.

¡Celebramos en regiones!

En regiones, la Escuela Villa Alegre de Temuco celebró el Mes de la Niñez con actividades educativas, donde se entregaron libros y estuches reciclados de los uniformes en desuso de los colaboradores, denominado "Sé Buena Tela" y que elaboran internos de Gendarmería. Además, en Hualañé Arcos Dorados aportó con 150 libros a la Escuela de Lenguaje Girasol, promoviendo el acceso a la lectura y la cultura en distintas comunidades locales.

"En Arcos Dorados Chile creemos que el bienestar, la educación y la sostenibilidad son pilares fundamentales para el desarrollo de los niños y niñas, y el Mes de la Niñez nos permite reforzar nuestro compromiso, generando experiencias significativas y transformadoras para ellos", señaló Lorena Talma, gerente de comunicaciones corporativas.

Todas estas acciones son parte de la estrategia socioambiental Receta del Futuro de Arcos Dorados, que busca educar, inspirar y generar experiencias valiosas para las familias, acercando la lectura, la cultura y la conciencia ambiental a cada comunidad donde McDonald's está presente.

Este es un contenido presentado por Arcos Dorados.