McDonald's Chile vuelve a liderar su categoría en el estudio Marcas Ciudadanas II Semestre 2025 de Cadem

McDonald's, operada en Chile y otros 20 países de Latinoamérica por Arcos Dorados, volvió a destacar por su capacidad de conectar con los consumidores a través de una operación centrada en la calidad, la innovación, la cercanía y un compromiso sostenido con las comunidades.

Resultados del estudio

El estudio Marcas Ciudadanas de Cadem evalúa más de 350 marcas presentes en Chile, analizando su presencia positiva en la opinión pública, su relevancia y su aporte a la sociedad. Desde 2022, McDonald's se ha mantenido como la marca líder de su categoría, consolidándose tanto en reputación como en preferencia entre las personas.

En la edición de este año, la compañía destacó por diversos atributos vinculados a su posicionamiento, entre ellos:

Publicidad memorable (posición 24)

Presencia en todo el país (posición 30)

Apoyo a causas sociales importantes (posición 5)

Por primera vez, McDonald's también ingresó al ranking de líderes empresariales gracias al atributo "apoya causas sociales", lo que evidencia los avances de la compañía en materia socioambiental y comunitaria.

"Desde 2022, McDonald's se mantiene como marca líder de la categoría comida rápida en Marcas Ciudadanas, destacando este semestre en publicidad memorable, presencia y apoyo a causas sociales. Estos resultados muestran que la ciudadanía valora iniciativas que van más allá de la oferta de productos, especialmente en ámbitos medioambientales, de inclusión y entre las nuevas generaciones", dijo Roberto Izikson, gerente general de Cadem.

Liderazgo con propósito

A través de su estrategia socioambiental Receta del Futuro, Arcos Dorados impulsa iniciativas orientadas a generar impacto positivo más allá de los restaurantes. Entre ellas se encuentran programas de empleo joven, acciones de inclusión como el Menú Braille y espacios adaptados para niños y niñas con discapacidad visual y autismo, además de proyectos educativos como Bibliotecas Mágicas para escuelas vulnerables.

La compañía también desarrolla talleres de actividad física junto a Plan Vecino McDonald's y múltiples iniciativas ambientales, como reducción de residuos, reciclaje de uniformes y medidas de eficiencia energética.

"Este reconocimiento reafirma que estamos avanzando en la dirección correcta. Nos impulsa a seguir mejorando la experiencia en nuestros restaurantes y fortaleciendo iniciativas que aporten valor social y ambiental. Nuestro compromiso es seguir construyendo una marca cercana, responsable y relevante para los chilenos", afirmó Pablo Díaz, director general de Arcos Dorados Chile.

Un liderazgo sostenido

El nuevo resultado en Marcas Ciudadanas confirma la trayectoria de liderazgo de McDonald's, basada en una estrategia con propósito y en un trabajo permanente para responder a las expectativas de las personas y las comunidades donde está presente.

