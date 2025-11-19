Molotov vuelve a Chile después de una década para celebrar sus 30 años en el Festival Santiago Rocks

Después de una espera de diez años, la icónica banda mexicana de rock y fusión, Molotov, confirma su explosivo regreso a Chile. La agrupación aterriza en Santiago para ser una de las estrellas principales del festival Santiago Rocks, una jornada musical inolvidable que se llevará a cabo el próximo viernes 13 de diciembre de 2025 en Espacio Riesco.

El regreso de Molotov no es un evento cualquiera: la banda se presentará en el marco de la gran celebración de sus 30 años de trayectoria musical, un hito que promete un show cargado de éxitos que han marcado a generaciones, desde "Frijolero" y "Gimme Tha Power" hasta "Voto Latino". Su energía inconfundible, líricas irreverentes y la potente mezcla de géneros que los caracteriza, aseguran una de las presentaciones más esperadas del año.

Santiago Rocks: Un Line-Up de Leyenda

Molotov se une a un cartel de lujo que ya ha sido catalogado como uno de los más importantes del año. El Festival Santiago Rocks busca congregar a lo mejor del rock en español, contando con la participación confirmada de grandes nombres de la música latinoamericana como Babasónicos, Andrés Calamaro, Enanitos Verdes, No Te Va a Gustar, y el talento nacional representado por Álvaro Henríquez & Petinellis, Los Hermanos Ilabaca, entre otros.

El festival se realizará en las amplias y cómodas instalaciones de Espacio Riesco, el lugar perfecto para recibir a miles de fanáticos que vibrarán con la música a lo largo de todo el día.

Los clientes de Tapp podrán acceder a un 15% de descuento en la compra de sus entradas, un beneficio significativo para asegurar su presencia en este encuentro histórico.

Las entradas para el Festival Santiago Rocks y el esperado regreso de Molotov ya se encuentran disponibles.

Fecha del Evento : Viernes 13 de diciembre de 2025

: Viernes 13 de diciembre de 2025 Lugar : Espacio Riesco, Santiago

: Espacio Riesco, Santiago Compra de Entradas: A través del sistema PuntoTicket.com

Se recomienda a los interesados asegurar sus boletos con anticipación, especialmente aprovechando el descuento Tapp, dada la alta demanda que genera un evento de esta magnitud y el tan ansiado retorno de la banda mexicana.

Molotov está listo para hacer vibrar a Chile con el poder de sus 30 años de rock.

Este es un contenido presentado por Iguana.