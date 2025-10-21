"No es lo mismo decidir tú, a que decidan por ti": la campaña que interpela a Chile desde lo cotidiano

No es lo mismo — Campaña MUCHAS

En Chile, más de la mitad de la población cree que las mujeres deben poder decidir sobre su propia vida. Sin embargo, ese consenso social todavía no se traduce plenamente en políticas públicas.

Con ese punto de partida nace "No es lo mismo", una campaña impulsada por MUCHAS (Mujeres en Chile por el Aborto Seguro), junto a Corporación Humanas, Miles Chile, La Rebelión del Cuerpo, Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto y Amnistía Internacional Chile, entre otras organizaciones de la sociedad civil. Su objetivo es visibilizar las brechas en torno al derecho a decidir y poner en el centro las experiencias reales de las mujeres.

Lejos de los discursos polarizados, la campaña muestra escenas cotidianas: una mujer frente a un test de embarazo, otra en una consulta médica, una conversación familiar incómoda. Pequeños momentos que revelan una gran desigualdad: la diferencia entre decidir y no poder hacerlo.

Para conocer más sobre su origen, propósito y contexto, conversamos con Luz Reidel Wagner, subdirectora de Miles Chile y una de las voceras de MUCHAS, quienes impulsan la campaña por el derecho a decidir en Chile.

Luz explica que la clave fue mostrar sin juzgar: "Queríamos que las personas se vieran reflejadas. Que entendieran que detrás de cada historia hay decisiones difíciles, y que muchas veces el entorno, las leyes o la economía no permiten que esa elección sea realmente libre. Situaciones que podrían ser la tuya, con una carga emocional fuerte, que llevan un mensaje social. La campaña se pensó con una lógica de realidad y verdad: sin maquillaje, sin exageraciones, sin música que te diga qué sentir".

Sobre el surgimiento de MUCHAS, Luz comenta:"MUCHAS es, ante todo, una unión. Una agrupación de organizaciones que llevamos años trabajando en salud, derechos sexuales y reproductivos, acompañamiento y formación. Cada una tiene su historia, su causa, su forma de hacer, pero nos dimos cuenta de que cuando nos unimos, la fuerza se multiplica".

Además de los spots audiovisuales y de radio, la campaña se amplifica en medios digitales y prensa, con el fin de llegar a distintos públicos y abrir espacios de conversación informada.

"La conversación está ocurriendo, pero no siempre con información. Por eso quisimos sumar datos, testimonios y empatía. No buscamos dividir, sino conectar", agrega Luz.

Desde MUCHAS señalan que el objetivo es mantener abierta la discusión y recordar que los derechos no se miden en porcentajes, sino en vidas.

La campaña completa y las organizaciones participantes pueden conocerse en muchas.cl. Porque, al final, no es lo mismo decidir tú, que decidan por ti.

Este es un contenido presentado por MUCHAS.