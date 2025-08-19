Oktoberfest Chile celebra 20 años y Chico Trujillo lidera su explosivo line up de artistas

El icónico encuentro en honor a la cerveza, Oktoberfest Chile, celebra sus 20 años con una edición recargada de música, cultura y nuevas experiencias para vivir como nunca antes esta tradicional fiesta de inspiración bávara. Este año, el evento se extenderá por cuatro días, desde el jueves 30 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre, en el tradicional Centro de Eventos Múnich de Malloco. Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sistema Punto Ticket.

Para conmemorar estas dos décadas, Oktoberfest Chile presenta una edición cargada de música, experiencias y tradición, con más de 40 cervecerías nacionales e internacionales, gastronomía típica, catas guiadas por expertos, un potente line up musical encabezado por Chico Trujillo y la presentación estelar de la querida Zillertal Orchester, banda bávaro-argentina que ha acompañado esta fiesta desde sus inicios.

Pero eso no es todo. En esta edición aniversario, el evento sorprenderá con innovadoras actividades orientadas a toda la familia, que darán vida a un verdadero carnaval cervecero de inspiración fantástica, con artistas itinerantes, concursos cerveceros, maquillaje flúor y temático, pinta caritas, stands con ambientación especial y una atmósfera carnavalera que invita a la alegría y la celebración, en sintonía con el espíritu de Oktoberfest.

Cartel de artistas Oktoberfest Chile

Como ya es tradición, Zillertal Orchester, la banda con más de seis décadas de trayectoria y sello distintivo de Oktoberfest Chile, será la encargada de llenar de alegría este carnaval cervecero. Además, el evento contará con pasacalles que recorrerán el recinto, ofreciendo momentos de entretenimiento para grandes y chicos.

Line up por día:

Jueves: Zillertal Orchester y Kuervos del Sur.

Viernes: Zillertal Orchester y Fothers Muckers.

Sábado: Zillertal Orchester y Chico Trujillo.

Domingo: Zillertal Orchester y Comedy con Mauricio Palma + Violento Parra.

Además, en el marco de su celebración por los 20 años, Oktoberfest Chile 2025 estrenará dos nuevas experiencias exclusivas: Experiencia VIP y Experiencia Múnich.

Experiencia VIP: acceso a una zona especial, estacionamiento preferencial, catas guiadas, baños privados, regalos y más.

Experiencia Múnich: dentro del emblemático restaurante bávaro, con mesas reservadas, menú especial y servicio premium. Reservas: reservasvip@munich.cl

Ambas incluyen beneficios únicos y una vivencia inolvidable. El upgrade para Oktoberfest VIP ya está disponible a través del sistema Punto Ticket, donde también puedes adquirir tus entradas generales.

Celebra con nosotros los 20 años de la fiesta cervecera más grande del país, en una jornada llena de tradición, música en vivo y el mejor ambiente para brindar.

¡Salud, música y cerveza para todos!

Las entradas ya están disponibles en Punto Ticket.

