Pequeño GRAN Cottolengo: la colecta que abre puertas a la inclusión

Este año, Pequeño Cottolengo celebra 55 años de entrega y servicio a las personas con discapacidad intelectual severa y profunda en Chile. Es más de medio siglo brindando cuidados, compañía y dignidad de por vida a sus residentes, quienes han sido en su mayoría abandonados y no cuentan con apoyo familiar.

Bajo el lema "Pequeño GRAN Cottolengo", entre el 1 y el 9 de octubre, la colecta busca transmitir un mensaje profundo: en la vida cotidiana de la fundación, lo pequeño y lo grande conviven todo el tiempo. Actividades simples que se transforman en momentos enormes, gestos pequeños que esconden un amor gigante. Del mismo modo, un aporte que puede parecer mínimo, se convierte en una ayuda invaluable para sostener la misión que acoge a más de 300 residentes.

"Cumplir 55 años no solo es un motivo de celebración, también es un recordatorio de que juntos podemos seguir construyendo futuro. La colecta nos permite seguir entregando atención integral a nuestros residentes y, al mismo tiempo, visibilizar la realidad de la discapacidad intelectual en Chile. En esta obra, lo pequeño siempre se transforma en algo grande gracias al apoyo de la comunidad", señaló Cristian Glenz, director ejecutivo de Pequeño Cottolengo.

Quienes quieran realizar su donación podrán hacerlo a través de la alcancía digital de la fundación o ingresando a www.cottolengo.cl donde podrán realizar su aporte de manera rápida y segura.

Pequeño Cottolengo invita a la comunidad, empresas e instituciones a sumarse a esta cruzada solidaria entre el 1 y el 9 de octubre. Para quienes quieran hacer más que solo un aporte económico a Pequeño Cottolengo, existen múltiples formas de apoyar durante todo el año: desde la posibilidad de apadrinar un residente hasta donaciones de alimentos, realizar un voluntariado corporativo o donar insumos médicos.

Las puertas se mantienen abiertas para que la comunidad se sume durante todo el año al reconocimiento, celebración y apoyo a las personas con discapacidad intelectual severa en Chile.

Sobre Pequeño Cottolengo

Con más de 55 años de trayectoria en Chile, Pequeño Cottolengo es una verdadera ciudad inclusiva, que bajo su modelo de atención GESIN (Gestión Integral) entrega atención integral a personas con discapacidad intelectual severa y profunda.

Los aportes durante la colecta se utilizan para mantener infraestructura de vanguardia para la rehabilitación e inclusión de los residentes, como centros ecuestres, escuelas inclusivas y huertos terapéuticos.

Junto a un gran equipo interdisciplinario y un enfoque inclusivo, la fundación mantiene su compromiso de brindar cuidado, dignidad y oportunidades de desarrollo a quienes más lo necesitan.

Este es un contenido presentado por Pequeño GRAN Cottolengo.