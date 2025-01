Poemas & pomadas: La sensibilidad y el humor en la poesía de Hernán Rivera Letelier

En 1988, Hernán Rivera Letelier publicó su primer libro, pero a diferencia de lo que ahora conocemos de él, no fue una novela, sino un poemario titulado "Poemas y pomadas". Esta obra salió al mercado en una pequeña autoedición limitada que resulta inencontrable en la actualidad.

Por este motivo, el autor, junto al sello Alfaguara, decidió reeditar esta faceta literaria, donde su voz de poeta y narrador se entrecruzan de manera magistral.

Premio Nacional de Literatura 2022, Hernán Rivera Letelier, célebre por sus novelas ambientadas en el norte chileno, la Pampa y las salitreras, despliega en este poemario una poética cotidiana. Con maestría aborda los temas que han dado vida a su obra, entrelazando su voz de poeta y narrador en una celebración de sus raíces literarias.

Al igual que en sus novelas, su lirismo innato se percibe en cada verso, mientras que su distintiva impronta narrativa y su talento para contar historias emergen con fuerza. En cada página late su amor inquebrantable por ese "Norte del alma".

En Poemas & pomadas, Rivera Letelier canta al Norte, a la muerte, al amor y también denuncia injusticias y tragedias. Los "Poemas" reflejan su sensibilidad y compromiso, mientras que las "Pomadas" adoptan un tono más humorístico y coloquial. Finalmente, los "albaricoques" condensan, en su brevedad, el ingenio y la profundidad de un aforismo.

Este libro representa un encuentro íntimo con sus lectores, desde el yo escritor más esencial de Rivera Letelier: una semilla poética que germinó en su juventud y que hoy brota con raíces firmemente arraigadas.

“La poesía fue mi balsa de salvación en medio de ese mar calcinado que es la pampa. De no haber sido por su magia, no hubiera sobrevivido; me habría ahogado indefectiblemente bajo ese polvo ardiente”, comentó Hernán Rivera Letelier a La Tercera.