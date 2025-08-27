Portabilidad con equipo: la nueva tendencia que está cambiando la forma de renovar celulares en Chile

Cada vez más personas están optando por la portabilidad con equipo para renovar su celular y cambiar de compañía al mismo tiempo. Esta modalidad permite mantener tu número actual, aprovechar promociones y obtener un nuevo teléfono sin pagar el valor completo de inmediato. Así, el cambio resulta más fácil y conveniente para el bolsillo.

En Chile, el mercado de telecomunicaciones ofrece una amplia variedad de planes y equipos. Por eso, es clave informarse antes de tomar la decisión y asegurarse de que la oferta elegida realmente se ajuste a tus necesidades.

¿Por qué la portabilidad con equipo gana terreno en Chile?

En los últimos años, la portabilidad numérica ha dejado de ser solo un cambio de operador para transformarse en una oportunidad de renovar el equipo con mejores condiciones. Esto se debe a la competencia entre empresas y a la llegada de nuevas tecnologías móviles.

Los beneficios más valorados por los usuarios incluyen:

Tarifas más convenientes en comparación con el plan anterior

en comparación con el plan anterior Más gigas para navegar y acceso a redes sociales sin consumo adicional

Minutos libres o roaming incluidos

Pago en cuotas sin intereses por el nuevo equipo

Acceso a modelos de última generación como iPhone o Samsung Galaxy

Planes con equipo: cómo elegir la opción más conveniente

Al elegir, es importante revisar la duración del contrato, el valor total del equipo y los beneficios incluidos. No siempre el plan más barato es el más conveniente a largo plazo.

Un buen ejercicio es comparar:

Precio mensual del plan

Cantidad de gigas y minutos

Velocidad de conexión: 4G o 5G según tu zona de cobertura)

4G o 5G según tu zona de cobertura) Monto final pagado por el equipo

Posibilidad de renovación anticipada

Así podrás encontrar planes de celular que realmente se ajusten a tu forma de comunicarte y navegar.

Cómo hacer portabilidad con equipo: guía paso a paso

El proceso es más simple de lo que imaginas. Primero, debes estar al día con los pagos de tu compañía actual y tener tu cédula de identidad vigente. La solicitud se puede hacer en línea o presencialmente.

Portabilidad paso a paso

Revisa las ofertas de portabilidad que hay disponibles para ti Compara los planes con equipo y elige el que mejor se ajuste a tus necesidades Solicita el cambio y conserva tu número actual Recibe tu chip y tu nuevo teléfono en casa o retíralo en una sucursal

Hoy, la portabilidad con equipo no solo facilita el cambio de compañía: también abre la puerta a mejores planes y a estrenar celular sin complicaciones. La clave está en comparar y elegir de forma informada.

Este es un contenido presentado por Movistar.