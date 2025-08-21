Postgrado UTalca: excelencia académica, becas y foco en internacionalización

La Universidad de Talca refuerza su compromiso con la excelencia académica y la internacionalización mediante una amplia oferta de programas de postgrado, apoyada por becas institucionales dirigidas a sus estudiantes.

En palabras del rector Carlos Torres Fuchslocher: "Contamos con una de las mejores infraestructuras del país para la formación de nivel avanzado y un claustro de profesores de excelencia reconocidos internacionalmente. De hecho, nos posicionamos en el quinto lugar a nivel nacional entre las universidades con acreditación de 6 y 7 años en adjudicación de proyectos Fondecyt. Estos son algunos de los atributos que ofrecemos a quienes se interesan por cursar estudios de alta especialización".

El rector añadió que "el 100% de nuestros programas de doctorado con egresados están acreditados, el 100% de nuestros doctorandos tiene beca, y más del 30% de ellos son extranjeros. Ofrecemos programas de magíster en todas las áreas del conocimiento, con una sólida excelencia en la formación. Además, nuestras especialidades médicas y odontológicas destacan por su vínculo con el territorio y amplio acceso a campos clínicos. Los estudiantes de especializaciones odontológicas cuentan con tecnología y equipamiento de vanguardia y una oferta amplia e innovadora. También disponemos de becas y beneficios institucionales dirigidos a profesionales de la odontología que se desempeñan en el sector público".

Múltiples becas

Respecto a las becas, el director de Postgrado, Sergio Wehinger, destacó que "durante 2025 hemos becado a más de 200 estudiantes de doctorado, tanto nacionales como extranjeros. Además, contamos con hasta 10 becas para cada magíster disponibles anualmente para financiar los aranceles".

Entre los beneficios disponibles están la Beca Doctorado UTalca, destinada a estudiantes nacionales, y becas especiales para estudiantes extranjeros, con el objetivo de atraer a profesionales de diversos países para que puedan estudiar en Chile en las distintas áreas del conocimiento que ofrece la universidad.

A estas ayudas se suman la Beca Especial de Manutención, la Beca Guillermo Blanco Martínez para magísteres -dirigida a egresados de la Universidad de Talca-, las becas especiales de exención de arancel para programas de Magíster Académicos, así como becas para programas de Magíster mixtos, profesionales y especialidades en salud.

"Todas estas becas nos permiten atraer talentos nacionales y extranjeros, fortaleciendo nuestro rol como institución educativa que apoya de forma integral el desarrollo profesional y personal de nuestros estudiantes", subrayó el director de Postgrado.

Entre los testimonios de beneficiarios destaca Débora Lavandero, estudiante del Doctorado en Ciencias Agrarias, quien valoró la oportunidad que le entregó la beca: "Se transformó en una oportunidad para continuar mi carrera académica y el trabajo de investigación que realizo en Argentina. Además, pude integrarme al reconocido Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología (CITRA-UTalca), donde actualmente desarrollo mi tesis doctoral".

El director de Postgrado resaltó que "el requisito fundamental para postular es contar con la aceptación formal en alguno de nuestros programas. Si bien apoyamos a los estudiantes a postular inicialmente a becas externas como las de ANID, AGCID o la OEA, quienes no resulten beneficiados pueden optar a nuestras becas institucionales".

Apoyo para estudiar fuera de Chile

Además, la Universidad de Talca ofrece apoyo para la movilidad internacional, con más de 20 becas disponibles este año para financiar pasantías internacionales de 3 a 6 meses, dirigidas a estudiantes de magísteres académicos y doctorados.

Un caso destacado es el de Erbio Díaz, quien realizó una pasantía en la Universidad Philip de Marburgo en Alemania, gracias a una Beca de Internacionalización del Programa de Doctorado en Ciencias, mención Modelado de Sistemas Químicos y Biológicos. Díaz señaló que "ha sido la mejor experiencia de mi vida, porque me permitió integrarme a un equipo multidisciplinario de primer nivel en el área donde desarrollo mi investigación. Además, perfeccioné mi inglés, lo que contribuyó significativamente a mi crecimiento personal".

Finalmente, el director de Postgrado enfatizó que la UTalca mantiene altos estándares de calidad académica: "Todos nuestros programas de doctorado con egresados están acreditados".

Quienes estén interesados en conocer detalles específicos sobre los requisitos y procesos de postulación pueden encontrar toda la información en el sitio web de la universidad: postgrados.utalca.cl, donde podrán explorar y aprovechar esta oportunidad única de formación avanzada y excelencia.

Este es un contenido presentado por Universidad de Talca.