¿Qué beneficios incorpora la reforma previsional y a quiénes favorecen?

La reforma de pensiones incorpora nuevos beneficios estatales diseñados para reconocer la trayectoria laboral y corregir las brechas de género.

Se trata del Beneficio por años cotizados y la Compensación por diferencia de expectativa de vida de la mujer. Ambos buscan mejorar el ingreso definitivo de los pensionados y conseguir una mayor equidad entre las pensiones de hombres y mujeres.

Desde enero de 2026, con la Reforma Previsional, se pagarán dos nuevos beneficios estatales, por lo que mantener tus datos actualizados es fundamental para recibir los beneficios que te corresponden.

Si tienes un familiar que ya está pensionado o está por hacerlo, ayúdalo a mantener sus datos actualizados, en especial sus datos bancarios, ingresando a su sitio privado en afpcapital.cl, Call Center 600 3600 600, video atención o en nuestro WhatsApp, para que pueda recibirlos sin inconvenientes.

¿En qué consiste el Beneficio por años cotizados?

El Beneficio por años cotizados se establece como un monto adicional que se suma a la pensión para valorar el esfuerzo y constancia demostrada por las personas a lo largo de su vida laboral. Este pago tiene como base reconocer cada año de cotización, incentivando no solo el monto ahorrado, sino también la continuidad y duración de la carrera previsional.

Este beneficio consiste en entregar 0,1 UF (Unidad de Fomento) por cada año cotizado, hasta un máximo de 25 años, lo que equivale a un máximo de 2,5 UF adicionales.

Los requisitos para acceder son los siguientes:

Mujeres con un mínimo de 10 años continuos o discontinuos cotizados en una primera etapa , extendiéndose a 15 años mínimos luego de 10 años desde la promulgación de la reforma.

, extendiéndose a 15 años mínimos luego de 10 años desde la promulgación de la reforma. Hombres con un mínimo de 20 años de cotización, continuos o discontinuos.

Este beneficio se suma a la pensión básica, aportes previsionales y otros beneficios estatales, y busca mejorar la situación de quienes, pese a haber cotizado durante años, han recibido prestaciones bajas debido a trayectorias laborales fragmentadas o salarios bajos.

Al reconocer el tiempo cotizado, se premia la trayectoria laboral sostenida lo que va en beneficio de una mejor pensión.

¿En qué consiste el Bono por expectativa de vida de la mujer?

La brecha de género en las pensiones es una realidad persistente en Chile y a nivel internacional. Las mujeres suelen recibir pensiones menores que los hombres, en parte porque tienen carreras laborales más cortas o interrumpidas, pero también porque viven más años en promedio, lo que hace que su ahorro previsional se distribuya en un período mayor.

Para corregir esta realidad, la reforma creó un beneficio mensual vitalicio para las mujeres pensionadas, cuyo monto mínimo será de 0,25 UF. Este bono tiene por objeto compensar la diferencia en la expectativa de vida y reducir la brecha que esto genera en las pensiones de las mujeres.

Este nuevo beneficio variará según la edad en que se pensionen las mujeres y se pagará por completo a quienes lo hagan a los 65 años, siempre que no estén cubiertas por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). Su entrega se mantiene durante toda la vida de la beneficiaria.

Este bono contribuye a que la brecha entre pensiones masculinas y femeninas se reduzca, y promueve la equidad dentro del sistema previsional.

¿Cuál es su importancia social y financiera?

Ambos beneficios entran en vigencia en enero de 2026 y constituyen una mejora sustantiva en la estructura del sistema de pensiones chileno. Por un lado, el Beneficio por años cotizados premia la constancia y las trayectorias laborales prolongadas; mientras que el Bono por expectativa de vida busca equilibrar la situación de las mujeres, quienes históricamente han tenido menores pensiones y una mayor de longevidad.

En pocas palabras...

Los nuevos beneficios estatales son un avance destacable hacia la construcción de mejores pensiones. Al reconocer el tiempo trabajado y compensar la mayor longevidad de las mujeres, el sistema reconoce la brecha de género y contribuye a otorgar mejores pensiones.

Este es un contenido presentado por AFP Capital.