¿Qué rol juega la rentabilidad en la mejora de los ahorros previsionales?

La rentabilidad de las inversiones es el componente más importante para determinar el monto final de la pensión. Cuando una persona cotiza en una AFP, sus fondos se invierten en diferentes instrumentos financieros, y el rendimiento o rentabilidad que estas inversiones generan se acumula junto con las cotizaciones, todo con el objeto de hacer crecer los fondos de pensiones.

¿Cómo se construye el ahorro previsional?: Rentabilidad y ahorro previsional

El ahorro previsional no es solo la suma de las cotizaciones hechas durante la vida laboral, sino que también está condicionado por la rentabilidad que generan esos recursos en los mercados financieros. Así, un mejor rendimiento incrementa el capital acumulado en la cuenta individual, y eso se traduce finalmente en una pensión más alta. Por el contrario, malos retornos o bajas ganancias pueden afectar negativamente el monto final, llevando a pensiones menores.

En pocas palabras...

La rentabilidad juega un papel central en la construcción de mejores pensiones, ya que determina cuánto crece el ahorro acumulado. La reforma previsional pone énfasis en este aspecto al introducir mecanismos de rentabilidad protegida, aumentando la seguridad y previsibilidad del ahorro, y evitando que el riesgo del mercado afecte negativamente el bienestar del futuro pensionado.

Con esta herramienta, combinada con el aumento de la tasa de cotización, la reforma busca que los trabajadores puedan tener mejores pensiones.

Este es un contenido presentado por AFP Capital.