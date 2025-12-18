Reforma previsional 2025: Claves del Aporte Empleador
Con la nueva reforma previsional, los empleadores deben saber que las cotizaciones previsionales subirán gradualmente.
Con la nueva reforma previsional, los empleadores deben considerar que las cotizaciones subirán de manera gradual, por lo que a continuación, te explicamos de forma simple y directa cómo se distribuirá este aumento y qué implica para las empresas.
Desde agosto de 2025 comenzó a regir uno de los cambios centrales de la reforma de pensiones en Chile. Se trata del nuevo aporte adicional con cargo al empleador, una de las principales medidas incluidas en la reforma previsional 2025.
A partir de las remuneraciones correspondientes a agosto de 2025 -que se pagan en septiembre-, los empleadores deberán aportar 1% adicional del sueldo imponible de cada trabajador afiliado a AFP. Este monto no es descontado al trabajador y no afecta su sueldo líquido.
Este porcentaje aumentará de forma gradual hasta alcanzar 8,5% en el año 2033, y la medida se aplicará a todos los empleadores, sin distinción por tamaño de empresa.
Cuando el aporte esté completamente implementado, su distribución será la siguiente:
De este modo, el aumento de las cotizaciones no solo refuerza el ahorro individual, sino que también incorpora un componente de protección colectiva al sistema.
La reforma de pensiones 2025 busca asegurar el funcionamiento del sistema con mayores estándares de seguridad y eficiencia. Para ello, contempla:
La normativa contempla un aumento en la fiscalización y la implementación de un sistema de cobranza más robusto. Las cotizaciones serán monitoreadas a través de una plataforma central, con el objetivo de asegurar que los pagos se realicen en forma íntegra y oportuna.
La reforma previsional introduce cambios relevantes tanto para empleadores como para trabajadores. En AFP Capital aseguran que continuarán informando cada etapa del proceso, con explicaciones claras y oportunas.
