Reforma previsional 2025: Claves del Aporte Empleador

Con la nueva reforma previsional, los empleadores deben considerar que las cotizaciones subirán de manera gradual, por lo que a continuación, te explicamos de forma simple y directa cómo se distribuirá este aumento y qué implica para las empresas.

Desde agosto de 2025 comenzó a regir uno de los cambios centrales de la reforma de pensiones en Chile. Se trata del nuevo aporte adicional con cargo al empleador, una de las principales medidas incluidas en la reforma previsional 2025.

¿Qué implica esta nueva cotización AFP?

A partir de las remuneraciones correspondientes a agosto de 2025 -que se pagan en septiembre-, los empleadores deberán aportar 1% adicional del sueldo imponible de cada trabajador afiliado a AFP. Este monto no es descontado al trabajador y no afecta su sueldo líquido.

Este porcentaje aumentará de forma gradual hasta alcanzar 8,5% en el año 2033, y la medida se aplicará a todos los empleadores, sin distinción por tamaño de empresa.

¿Cómo se reparte ese 8,5%?

Cuando el aporte esté completamente implementado, su distribución será la siguiente:

4,5% irá directamente a la cuenta individual del trabajador o trabajadora .

. 2,5% se destinará al Fondo Autónomo de Protección Previsional.

1,5% financiará el Beneficio por Años Cotizados, que reconoce a quienes han mantenido una trayectoria previsional más extensa.

De este modo, el aumento de las cotizaciones no solo refuerza el ahorro individual, sino que también incorpora un componente de protección colectiva al sistema.

¿Qué garantías incorpora la reforma previsional?

La reforma de pensiones 2025 busca asegurar el funcionamiento del sistema con mayores estándares de seguridad y eficiencia. Para ello, contempla:

Rentabilidad protegida para una parte del nuevo aporte.

para una parte del nuevo aporte. Un Bono de Seguridad Previsional para los afiliados.

Un Sistema Único de Cobranza que permitirá recuperar cotizaciones impagas de manera centralizada y más efectiva.

¿Qué ocurre si no se cumple con el pago?

La normativa contempla un aumento en la fiscalización y la implementación de un sistema de cobranza más robusto. Las cotizaciones serán monitoreadas a través de una plataforma central, con el objetivo de asegurar que los pagos se realicen en forma íntegra y oportuna.

En resumen

La reforma de pensiones 2025 comenzó a regir en agosto, con 1% de aporte del empleador.

Este porcentaje aumentará de manera gradual hasta llegar a 8,5%.

hasta llegar a 8,5%. Las cotizaciones AFP se seguirán pagando por los canales habituales , a través de Previred.

, a través de Previred. No será necesario realizar trámites adicionales ni acudir al IPS.

La medida aplica a todos los empleadores AFP , independientemente de su tamaño.

, independientemente de su tamaño. Se reforzará la fiscalización para asegurar el cumplimiento de los aportes.

La reforma previsional introduce cambios relevantes tanto para empleadores como para trabajadores. En AFP Capital aseguran que continuarán informando cada etapa del proceso, con explicaciones claras y oportunas.

