Ricardo Arjona llega a Chile con "Lo que el seco no dijo – La gira"

Ricardo Arjona confirma su esperado regreso a Chile con un concierto que promete hacer historia. El próximo 2 y 3 de junio de 2026, el Movistar Arena será testigo de "Lo Que el Seco No Dijo – La Gira", una experiencia musical y visual que conquistará a miles de fanáticos en su paso por distintas ciudades y que aterrizará en Santiago con una producción de primer nivel.

El vínculo de Arjona con Chile ha sido siempre especial, consagrándose como uno de los artistas más importantes y queridos por el público nacional tras haber obtenido un récord de 32 presentaciones en el Movistar Arena. Sus conciertos no solo llenan estadios, sino que crean una energía colectiva palpable en cada nota, en cada aplauso y en cada mirada compartida. Una muestra de esta conexión única fueron sus últimos shows SOLD OUT en el Estadio Bicentenario de La Florida, momentos que permanecen grabados en la memoria de sus fans y que reafirmaron el lugar especial que Chile ocupa en su trayectoria artística.

Crónica del viaje hasta llegar a Seco

El camino hacia esta gira comenzó justamente en Santiago de Chile. El último concierto de "Blanco y Negro" fue el número 159; una despedida que en un inicio se vio interrumpida por una crisis de salud que Arjona arrastraba desde hacía más de 20 años. A pesar de tratamientos y ejercicios para fortalecer su columna, el dolor se intensificó al punto de casi impedirle caminar.

Tras aquel show en Santiago, llegó al hotel con seis infiltraciones en la espalda que poco habían aliviado la dolencia, y con un diagnóstico médico que incluso advertía que una operación podría empeorar su condición. Con medicinas y una faja que le permitió mantenerse de pie, logró culminar la gira que vendió más de 2 millones de boletos y que se convirtió en una de las más significativas de su carrera. En ese momento, escribió una carta que muchos interpretaron como una despedida definitiva. Sin embargo, esa aparente retirada se transformó en la antesala de un nuevo capítulo: "Lo Que el Seco No Dijo – La Gira".

La noticia de este regreso llega luego de que Arjona agotara en apenas seis horas más de 15.000 entradas para el Madison Square Garden en Nueva York, escenario que conquistó no solo una, sino dos veces con fechas sold out consecutivas. A este logro se sumó Miami, donde cuatro funciones se agotaron en cuestión de horas, replicando el fenómeno de "Blanco y Negro", su gira más exitosa hasta la fecha. Sin embargo, todo apunta a que este nuevo tour la superará ampliamente: 23 presentaciones en Guatemala -su tierra natal, donde es considerado un referente mundial- debutarán como parte de esta travesía histórica.

Lo que parecía imposible ya es una realidad: antes incluso de iniciar oficialmente, "Lo Que el Seco No Dijo – La Gira" se perfila como un fenómeno imparable, confirmando que esto recién comienza.

Más que un simple concierto, se trata de una experiencia para los sentidos. Con un repertorio que recorre sus grandes clásicos y nuevas composiciones, y con una puesta en escena innovadora, Arjona se mantiene fiel a lo que mejor sabe hacer: contar historias que trascienden modas, conectar con su público y dejar huellas imborrables en cada ciudad que visita.

Las entradas estarán disponibles muy pronto. Chile, prepárate para vivir una verdadera experiencia musical el próximo 2 y 3 de junio en el Movistar Arena.

