Samsung presenta la Serie Galaxy S26 y los nuevos Galaxy Buds4 en Galaxy Unpacked 2026

En una nueva edición de Galaxy Unpacked 2026, Samsung presentó oficialmente la Serie Galaxy S26 junto a los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro, con una estrategia clara: posicionar el smartphone como un dispositivo de inteligencia artificial personal, contextual y segura.

La propuesta de esta generación combina cuatro pilares fundamentales: IA personalizada, privacidad reforzada, rendimiento optimizado para IA y creación de contenido avanzada.

IA más proactiva y contextual

La Serie S26 integra herramientas de IA diseñadas para anticiparse al usuario. Entre ellas destaca Photo Assist, que permite editar imágenes de forma generativa añadiendo, eliminando o transformando elementos mediante texto.

A esto se suma Creative Studio, que genera imágenes, stickers, wallpapers e invitaciones a partir de prompts, y Now Nudge, una función que entrega sugerencias inteligentes según horario y contexto, además de autocompletar datos personales de manera segura.

La diferencia según Samsung, es que la IA no solo ejecuta órdenes, sino que entiende el contexto en que se está usando.

Cámara optimizada para baja luz y contenido dinámico

La nueva generación incorpora un sistema mejorado de Video Nightography, que promete mayor brillo y reducción avanzada de ruido en entornos de baja luminosidad.

También suma Horizontal Lock, herramienta que mantiene el horizonte nivelado incluso en movimientos intensos, lo que apunta directamente a creadores de contenido.

El procesamiento se apoya en un chip de segunda generación, optimizado para tareas de IA y captura avanzada.

Privacidad y control como prioridad

Samsung reforzó el foco en seguridad con Privacy Display, que reduce la visibilidad lateral de la pantalla en situaciones sensibles.

Además, la Serie S26 ofrece control granular sobre los datos utilizados por funciones de IA, respaldado por Knox Vault y sistemas avanzados de protección.

El mensaje clave de Samsung es claro: IA potente, pero con control total del usuario.

Rendimiento preparado para IA y gaming

El nuevo procesador de segunda generación incorpora mejoras significativas:

CPU +17%

GPU +19%

NPU +40%

Acelerador de IA 2x más rápido

La Serie S26 también integra un sistema de enfriamiento rediseñado con cámara de vapor, que mejora la disipación de calor hasta en 28%, garantizando rendimiento estable en tareas exigentes y videojuegos.

Diseño más delgado y nuevos colores

En diseño, la serie presenta una identidad unificada y más refinada, con colores inspirados en el universo: Cobalt Violet, White, Black y Sky Blue, además de opciones exclusivas online.

Para la compañía, el S26 se posiciona como una herramienta creativa profesional en el bolsillo, con arquitectura optimizada para IA.

Galaxy Buds4 y Buds4 Pro: audio que se adapta al entorno

La nueva serie de auriculares acompaña el lanzamiento con foco en calidad sonora premium, adaptación automática al entorno e integración con Galaxy AI.

Los Buds4 Pro incorporan un woofer con un área efectiva 19,8% mayor, sistema de dos vías (woofer + tweeter) y cancelación activa de ruido (ANC) adaptativa en tiempo real, que ajusta automáticamente la experiencia según el entorno.

En tanto, los Buds4 ofrecen sonido optimizado con driver dinámico, ANC adaptativo predefinido e integración con Galaxy AI en un formato más accesible dentro del ecosistema.

Ambos modelos incluyen ecualización personalizada según la forma del oído e interacción manos libres mediante gestos de cabeza y comandos de voz.

Según la narrativa presentada, no se trata solo de mejor sonido: son auriculares que entienden el contexto del usuario.

