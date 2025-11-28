Santiago inicia sus talleres de verano junto a McDonald's con el relanzamiento de Plan Vecino

Arcos Dorados, franquicia que opera McDonald's en Chile y en 20 países de Latinoamérica, junto a la Municipalidad de Santiago, presentó el relanzamiento de Plan Vecino en la comuna -programa que está presente desde 2018- y el inicio de los nuevos talleres de la temporada estival a través de Plan Vecino en Verano, que ofrecerá clases gratuitas de entrenamiento funcional y actividad física entretenida para niños.

El lanzamiento se realizó en el Parque O'Higgins y marca un nuevo hito para una de las comunas con mayor trayectoria dentro del programa: Santiago cumple siete años siendo parte de Plan Vecino McDonald's, con talleres ininterrumpidos desde 2018 y miles de vecinos y vecinas participantes.

"Plan Vecino es parte de nuestro compromiso por acercar oportunidades de recreación, encuentro y actividad física para las comunidades. Santiago es una de las comunas históricas del programa y hoy reforzamos ese trabajo con actividades especiales para el verano y el resto del año", señaló Lorena Talma, gerente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados Chile.

Los talleres se desarrollarán en las áreas verdes del Parque O'Higgins y estarán abiertos a vecinos y vecinas de la comuna de Santiago, impulsando la participación comunitaria y el uso activo del espacio público.

"Estamos muy contentos, ya son 8 años trabajando en conjunto en esta iniciativa con Arcos Dorados y este relanzamiento con lugares nuevos donde se van a hacer los talleres nos tiene muy felices como comuna para entregar bienestar a nuestros vecinos", destacó Claudio Pontillo, jefe de gabinete de la Municipalidad de Santiago.

Sobre Plan Vecino

Plan Vecino McDonald's es una iniciativa de Arcos Dorados Chile que, desde hace más de 10 años, ofrece talleres gratuitos de actividad física en 11 comunas del país, beneficiando a más de 11 mil personas. En Santiago, los talleres continuarán realizándose durante todo el año, complementando la oferta especial de verano presentada esta temporada.

Este es un contenido presentado por Mc Donald's.