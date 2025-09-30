Serie Xiaomi 15T: Donde el diseño insignia se une con la durabilidad y la elegancia

Xiaomi presentó hoy en Chile sus más recientes smartphones insignia, la Serie Xiaomi 15T, en un evento de lanzamiento. Esta serie marca un antes y un después en lo que respecta a construcción, con un diseño refinado y premium que fusiona estética sofisticada y durabilidad excepcional, pensado para usuarios que valoran tanto la forma como la función.

Diseño refinado en una fusión de elegancia y resistencia

La Serie Xiaomi 15T está meticulosamente construida para reflejar la continua búsqueda de Xiaomi por la elegancia y la comodidad. El diseño presenta una parte trasera de fibra de vidrio y una cubierta de batería unificada que forman un exterior sin fisuras, mientras que el marco plano se alinea con los principios del diseño moderno. Los bordes ligeramente redondeados ofrecen un agarre cómodo y una estética más sofisticada.

La durabilidad es un pilar fundamental en el diseño de la serie. Ambos modelos cuentan con certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo, mejorada para soportar profundidades de hasta 3 metros en agua dulce. La pantalla está protegida por Corning® Gorilla® Glass 7i, que ofrece un 100% más de resistencia a los arañazos en comparación con la generación anterior.

Distinguiéndose de la variante base, el Xiaomi 15T Pro está enmarcado en una aleación de aluminio 6M13 de alta resistencia, que entrega mayor protección contra caídas e integridad estructural.

En cuanto a colores, el Xiaomi 15T Pro estará disponible en Negro, Gris y el lujoso Oro Moca. Por su parte, el Xiaomi 15T se lanzará en Negro, Gris y el distintivo Oro Rosa.

Una pantalla que complementa el diseño

Ambos modelos cuentan con una expansiva pantalla de 6.83 pulgadas, la más grande hasta la fecha en la serie, con un brillo máximo de 3200 nits y una nítida resolución de 1.5K.

El Xiaomi 15T Pro ofrece biseles ultradelgados de solo 1.5 mm y una tasa de refresco ultra fluida de hasta 144Hz. El Xiaomi 15T, en tanto, incluye una tasa de refresco de hasta 120Hz y atenuación PWM de 3840Hz para un mejor cuidado ocular.

Potencia y óptica de vanguardia en un chasis premium

En su interior, la Serie Xiaomi 15T integra procesadores de última generación: el Xiaomi 15T Pro funciona con el MediaTek Dimensity 9400+, mientras que el Xiaomi 15T está impulsado por el MediaTek Dimensity 8400-Ultra. Ambos modelos incluyen el sistema de enfriamiento Xiaomi 3D IceLoop, que garantiza rendimiento óptimo y un agarre cómodo.

El diseño también incorpora un avanzado sistema de triple cámara co-desarrollado con Leica, que demuestra que no es necesario sacrificar la potencia fotográfica en favor de un diseño elegante.

Precio y disponibilidad

La Serie Xiaomi 15T estará disponible en Chile a partir de hoy.

Xiaomi 15T Pro 12GB+512GB: $849.990

12GB+512GB: $849.990 Xiaomi 15T Pro 12GB+256GB: $769.990

12GB+256GB: $769.990 Xiaomi 15T 12GB+512GB: $629.990

12GB+512GB: $629.990 Xiaomi 15T 12GB+256GB: $569.990

Como oferta especial de lanzamiento por CyberDay (del 6 al 8 de octubre):

Xiaomi 15T Pro 12GB+512GB: $699.990

12GB+512GB: $699.990 Xiaomi 15T Pro 12GB+256GB: $699.990

12GB+256GB: $699.990 Xiaomi 15T 12GB+512GB: $499.990

12GB+512GB: $499.990 Xiaomi 15T 12GB+256GB: $499.990

Los equipos estarán disponibles a través de la tienda oficial de Xiaomi en Chile.

Este es un contenido presentado por Xiaomi.