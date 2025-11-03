Tecnomas.cl: el nuevo ecommerce de productos tecnológicos a un clic de distancia

Tecnomas.cl es un ecommerce que nace en 2023 como un spin-off de su empresa madre IIA, dedicada a brindar servicios tecnológicos corporativos a empresas. Tecnomas.cl surge como una tienda especialista en tecnología de atención directa al cliente final, ofreciendo una amplia variedad de notebooks, monitores, computadores, impresoras, accesorios y mucho más.

El objetivo de Tecnomas.cl es ofrecer la mejor solución tecnológica a un clic de distancia, con el despacho más rápido y conveniente posible. En un mercado cada vez más digitalizado, contar con un lugar confiable donde encontrar tecnología al mejor precio es clave.

Una propuesta digital pensada en la confianza

A diferencia de otras tiendas, Tecnomas.cl no cuenta con local físico; la operación es completamente online. Esto permite enfocarse en ofrecer precios competitivos, amplia variedad de productos y una experiencia de compra rápida y segura.

Además, Tecnomas.cl se destaca por ofrecer una atención personalizada: no te encontrarás con un bot que no resuelve o entrega información vaga. Desde el primer momento puedes hablar con un especialista que podrá resolver tus dudas o problemas de manera rápida, a través del medio de comunicación que prefieras: teléfono, WhatsApp, redes sociales o correo electrónico.

El diferenciador con respecto al retail tradicional y los marketplaces

Uno de los mayores problemas de los consumidores hoy se da en las compras por marketplace: cuando algo falla después de la compra, comienza el verdadero inconveniente. Si el vendedor no emite la boleta o factura, o si hay que gestionar un cambio o garantía, el marketplace muchas veces se desentiende, dejando al cliente a la deriva entre múltiples intermediarios.

En Tecnomas.cl, en cambio, asumimos la responsabilidad directamente. Somos una tienda con rostro, con un equipo real que responde y entrega soluciones. No hay terceros ni revendedores: cada compra es atendida por nosotros de principio a fin, garantizando transparencia, respaldo y confianza.

Mientras el gran retail se enfoca principalmente en productos masivos y de alta rotación, en Tecnomas.cl apostamos por la especialización. Somos expertos en tecnología, y eso se refleja en nuestro catálogo: ofrecemos soluciones específicas, desde componentes, memorias y discos, hasta notebooks y monitores especializados, para quienes saben lo que buscan o necesitan asesoría para encontrarlo.

Envíos a todo Chile, gratis en la mayoría de las comunas de Santiago

Uno de los puntos que marcan la diferencia es la logística de entrega. Tecnomas.cl ofrece despacho gratis al día siguiente por compras superiores a $75.000 en la mayoría de las comunas de Santiago (revisar en la página las comunas sujetas a despacho gratis) y cobertura de despacho en todo el país a través de los tres principales transportistas nacionales.

Además, si una dirección no está cubierta, el cliente puede retirar su pedido en una sucursal cercana del transportista de su elección. Una solución simple, segura, cómoda y transparente.

"Desde el primer día quisimos acercar la mejor tecnología a todos nuestros clientes en Chile de la manera más eficiente. Y entendimos que para lograrlo, la experiencia de despacho debía ser impecable y segura", comenta el equipo fundador.

Más que un ecommerce, un aliado tecnológico

Con un catálogo que supera los 5.000 productos disponibles, Tecnomas.cl se posiciona como una nueva alternativa para elegir tecnología, tanto para personas como para empresas. Ya sea para trabajar, estudiar, entretenerse o equipar un negocio, el sitio ofrece alternativas para todos los perfiles.

Con esta propuesta, busca ser vista como la tienda online de preferencia tanto para los amantes de la tecnología como para empresas o personas que buscan la mejor solución para sus necesidades tecnológicas, combinando variedad, eficiencia y una experiencia de compra confiable.

Si alguna vez piensas en tecnología, piensa en Tecnomas.cl. Descubre más en www.tecnomas.cl.

Este es un contenido presentado por Tecnomas.