"Temperamento infantil" de Andrea Cardemil: comprende las características de tu hijo para criarlo según sus necesidades

¿Por qué hay niños que, ante el mínimo obstáculo, estallan en llanto, mientras que otros solo fruncen el ceño? ¿Por qué las estrategias de crianza efectivas con un niño no funcionan con otro? ¿Por qué a algunos niños les toma tiempo integrarse en un cumpleaños y los demás se suman apenas llegan? ¿Por qué algunos necesitan correr y saltar para divertirse, mientras que algunos prefieren juegos tranquilos? ¿Por qué ciertos niños se resisten a los cambios y otros se entusiasman con ellos? La respuesta es por temperamento.

En el actual contexto de una sociedad exigida por el trabajo, la falta de tiempo y las pantallas digitales, es fundamental reconectar con los hijos y conocerlos en profundidad. Es por ello que la psicóloga y experta en crianza Andrea Cardemil, aborda este tema en su nuevo libro "Temperamento infantil", una guía transformadora para entender el temperamento de los niños, fortalecer el vínculo con ellos y criar desde la aceptación y el respeto.

Conocer el temperamento de los niños permite comprenderlos, ver qué necesitan y ajustar las prácticas de crianza a su perfil único. Esto permite llevar una crianza más efectiva, consciente y tranquila. A la vez, fortalecer el desarrollo socioemocional de los niños.

En su libro, Cardemil nos invita a mirar la crianza desde un nuevo lugar: el del respeto profundo por la individualidad de cada niño y la aceptación amorosa de su forma de ser en el mundo. Con un lenguaje claro, ejemplos cotidianos y herramientas prácticas, este libro ayuda a los padres a entender por qué los niños reaccionan como lo hacen, qué influye en su conducta y, sobre todo, cómo acompañarlos desde el conocimiento y no desde el juicio.

A lo largo de sus páginas, los lectores descubrirán qué es el temperamento, cómo influye en la relación con sus hijos y cómo reconocer tanto sus fortalezas como sus desafíos, sin encasillar ni etiquetar. "Temperamento infantil" es también una invitación a mirarse a uno mismo, a sanar la propia historia y a soltar la culpa. Criar con conciencia no significa hacerlo perfecto, sino hacerlo con amor, conocimiento y la disposición a crecer junto a los hijos

"Conocer el temperamento de los niños nos abre una puerta a su mente y corazón. Nos permite comprender su conducta y entender qué necesitan para regularse, sentirse bien y desarrollarse de manera saludable. Nos orienta sobre cómo potenciar sus recursos y acompañarlos en el desafío de superar sus dificultades. Y, algo aún más profundo: nos ayuda a aceptarlos tal como son", asegura Andrea.

"Temperamento infantil" es una guía imprescindible para madres, padres, cuidadores y profesionales que quieran conectar desde la empatía, comprender en lugar de controlar y educar sin dejar de lado lo más importante: el vínculo.

Andrea Cardemil ofrecerá una charla gratuita para profundizar en el contenido de su libro y tendrá lugar el miércoles 5 de noviembre a las 19 horas en la Scuola Italiana (Avenida Las Flores 12707 Las Condes). La entrada es gratuita.

Ficha técnica:

Título: "Temperamento infantil"

Autora: Andrea Cardemil Ricke

Sello: Ediciones B

Págs.: 400

P.V.P.: $20.000

