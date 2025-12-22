Un viaje por la vanguardia sonora y el paisaje austral llega a Providencia

Sesión Ambient1

El próximo martes 23 de diciembre, a las 21:00 horas, se llevará a cabo Sesión Ambient1, un encuentro dedicado a la música íntima, las texturas atmosféricas y la escucha inmersiva.

El evento, que tendrá lugar en un espacio privado de Providencia, reúne a cinco exponentes clave de la electrónica experimental, ofreciendo un refugio de contemplación en el cierre del año.

Sesión Ambient1 propone una experiencia donde el sonido se expande lentamente, explorando la relación entre el territorio, la tecnología y la sensibilidad humana.

Un encuentro para quienes buscan sonidos suaves, profundos y esenciales

Cartel de trayectoria internacional y regional

La curatoría de esta edición destaca por su diversidad y profundidad, contando con artistas de renombre en la escena experimental:

1. Selkie (@selkiesound): Artista escocesa basada en Kioto que crea sonidos etéreos que entrelazan el ambient-pop y la electrónica atmosférica. Su voz expresiva, acompañada de guitarra eléctrica y texturas elementales, explora la intimidad, el agua y la transformación.

2. Planeko (@evelasqueal): Es el proyecto de ambient del músico magallánico Eduardo Velásquez, quien crea paisajes sonoros inspirados en la geografía profunda de la Patagonia. Su obra, presente en compilados como Trueno (Bienal de Artes Mediales 2023), CUATRO del Sello Orion y 4.300 km de Tsonami, entrelaza grabaciones de campo, electrónica sutil y una escucha atenta del entorno austral. También ha compuesto música para documentales como Tánana y Ensamble Patagonia, explorando la relación entre territorio, memoria y sonido.

3. Gio Foschino (@g__i__o): Músico ligado al ambient, integrante del dúo IIOII y fundador del sello I S L A, dedicado a la electrónica downtempo. Con IIOII ha publicado seis EPs y tres LPs, entre ellos Mora (2023), nominado a los Premios Pulsar 2024. Su obra solista, presente en trabajos como Ambi (2019), Aculeo (2020) y Fin del Mundo (2025), profundiza en texturas abstractas, atmósferas frágiles y narrativas que exploran la memoria, la melancolía y los imaginarios del sur del mundo.

4. Yadak (@yadak_____): (Andrea Gana). Investiga instrumentos vibraciones que necesitan uso de agua, utiliza registros de campo sonoro, sintetizadores y gong. Sus inspiraciones están en la ciencia ficción y la naturaleza. La mayoría de sus proyectos están vinculados a creaciones no convencionales, nacidas de experiencias vividas en situaciones de viaje y contemplación como parte del proceso creativo, que se traducen en propuestas híbridas e interdisciplinarias.

5. Mika Martini (@mikamartini): Es el proyecto electrónico de Hugo EspinosaChellew, músico, diseñador y director del netlabel Pueblo Nuevo. Su trabajo, iniciado en 2004, mezcla sonoridades latinoamericanas con electrónica abstracta, manteniendo un fuerte vínculo con la experimentación y la improvisación. Integrante de la Comunidad Electroacústica de Chile, participó activamente en el festival Ai-Maako como diseñador y curador. Paralelamente desarrolla proyectos como Frank Benkho, Brakhage y Potenciómetro, con una extensa discografía que supera los sesenta trabajos entre álbumes, colaboraciones y remixes, presentándose en vivo en Chile y diversos países de América y Europa.

Coordenadas del evento

El encuentro se desarrollará en un entorno íntimo, ideal para apreciar la complejidad técnica y emocional de las presentaciones.

Fecha: Martes 23 de diciembre de 2025.

Martes 23 de diciembre de 2025. Horario: 21:00 hrs.

21:00 hrs. Lugar: Espacio Privado, Providencia.

Espacio Privado, Providencia. Tickets: A la venta a través de Toliv https://toliv.com/eventos/chile/providencia/sesion-ambient1-23918

A la venta a través de Toliv https://toliv.com/eventos/chile/providencia/sesion-ambient1-23918 Instagram evento: https://www.instagram.com/ambient1sesion/

Este es un contenido presentado por Sesión Ambient1.