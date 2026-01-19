¡Verano en Acción! en KidZania Santiago: Aprendizaje y diversión para todos

Vacaciones en KidZania Santiago

Las vacaciones ya comenzaron y las familias se preparan para disfrutar de todas las actividades que ofrece KidZania Santiago. En este parque temático educativo, los niños pueden vivir experiencias únicas: un día pueden ser piloto o bombero, y al siguiente escalar un muro o preparar pizza. Con más de 60 juegos de rol y nuevas actividades, cada visita es una aventura distinta. Compra tu entrada aquí.

Entre las novedades, destaca el Centro de Formación Minera de Collahuasi, donde niños y niñas podrán explorar el mundo de la minería del cobre de manera inmersiva, aprendiendo sobre el proceso de extracción y la importancia de una minería responsable. Además, podrán manejar un camión minero en los nuevos simuladores de KidZania.

También podrán visitar el Estudio Musical de Audiomusica, un espacio donde la creatividad y la música se unen para inspirar a pequeños artistas, fomentando la expresión y la confianza en sí mismos. Aquí podrán cumplir un sueño: convertirse en una Estrella de Rock.

Por su parte, en el recién renovado Estudio de Televisión, cada visitante podrá convertirse en presentador de noticias o entrevistado, desarrollando habilidades de comunicación y trabajo en equipo, en un set de televisión realista de TVN.

KidZania Santiago ofrece más de 60 actividades y oficios para aprender, compartir y disfrutar. Se enorgullece de ser un espacio de aprendizaje complementario que fomenta el desarrollo de habilidades y valores en niños entre 4 y 16 años. A través de experiencias prácticas y divertidas, los pequeños exploran diferentes profesiones y roles, desarrollando su creatividad, autoestima y habilidades sociales, y adquiriendo competencias para el futuro.

Además, este verano, para las familias que se quedaron en la Región Metropolitana y alrededores, está disponible el Summer Camp de Verano en KidZania, con distintos planes a medida, asegurando diversión para los niños y apoyo para los padres que trabajan en esta temporada.

Un compromiso con la inclusión y la educación

KidZania Santiago ha sido reconocido por BetterBrands y su ranking B-Brands como la marca más valorada por “proteger y respetar a los niños”.

El parque cuenta con un protocolo de inclusión que garantiza una experiencia segura y accesible para todos, con monitores capacitados y un enfoque en derribar brechas de acceso a la educación. A través de su programa “KidZania en Armonía”, ha impulsado fechas especiales para recibir a niños y niñas del espectro autista y otras neurodivergencias.

Además, KidZania Santiago es parte de Pacto Global Chile, reafirmando su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Este es un contenido presentado por Kidzania.