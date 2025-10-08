Ya están en Chile las latas y botellas de Coca-Cola Zero Azúcar con los personajes más emblemáticos de Star Wars

La galaxia no está tan lejos como parece. Los fanáticos chilenos de Star Wars ahora tienen una nueva misión: encontrar y coleccionar las nuevas latas y botellas de Coca-Cola Zero Azúcar que rinden homenaje al universo creado por George Lucas.

Esta edición limitada forma parte de la campaña global "Coca-Cola Zero Azúcar x Star Wars: Destapa una nueva aventura", una colaboración entre Coca-Cola Zero Azúcar y Disney que conecta generaciones de fans con sus héroes y villanos favoritos

Disponibles en presentaciones coleccionables -latas y botellas especialmente diseñadas para esta edición limitada-, cada envase es una pieza única que evoca momentos inolvidables del universo Star Wars.

La colección reúne a 12 personajes emblemáticos de la saga: desde los clásicos como Luke Skywalker, Princesa Leia, Darth Vader, Yoda, Han Solo, Chewbacca, C-3PO, R2-D2 y Anakin Skywalker, hasta los favoritos de las nuevas generaciones como Rey, Finn y Grogu. Cada diseño no solo es un objeto de colección, sino un portal que conecta con la emoción, la nostalgia y la épica que definieron a toda una galaxia.

Al escanear los códigos QR en los envases o en la publicidad desplegada en todo Chile, los fans podrán activar una experiencia de realidad aumentada que los transporta directamente al corazón del universo Star Wars.

A través de la aplicación Holocreator, podrán grabar un mensaje personalizado convertidos en jedi, sith, soldado imperial, piloto o incluso un Twi'lek, que se proyecta como un holograma, evocando la escena mítica de la Princesa Leia en el Episodio IV "Una Nueva Esperanza".

"Esta colaboración es más que sólo reunir a dos marcas icónicas, es sobre celebrar el poder de los fanáticos de Star Wars en Chile, de crear una colección única y experiencias de otra galaxia, y de sentir el despertar de la fuerza de toda una comunidad", expresó Valeria Guerra, directora de Marketing de Coca-Cola Chile.

"Cada lata y botella es una puerta a la nostalgia, la aventura y la emoción. Es nuestra forma de rendir homenaje a quienes han seguido esta saga por generaciones".

Por su parte, Mindy Hamilton, vicepresidenta Senior de Global Marketing Partnerships en The Walt Disney Company, comentó: "Star Wars es una poderosa fuerza cultural con millones de seguidores alrededor del mundo. Esta campaña ha sido hecha para ellos e inspirada por ellos".

Las latas y botellas de esta edición especial están disponibles en diversos puntos de venta del país, como supermercados, almacenes, restaurantes, tiendas de conveniencia y también en línea en www.micoca-cola.cl entre otros.

¡No pierdas la oportunidad de coleccionar todos los diseños y ser parte de esta experiencia! Para más información sobre esta y otras campañas, sigue a @cocacola_cl en Instagram.

Que la Fuerza te acompañe en esta aventura coleccionable.

Este es un contenido presentado por Coca-Cola Zero Azúcar.