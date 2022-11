Ahora fueron las "Latas de sopa Campbell": Activistas vandalizaron la famosa obra de Warhol en Australia

Dos activistas ambientales se adhirieron este miércoles con pegamento a la famosa obra de arte "Latas de sopa Campbell" del artista estadounidense Andy Warhol en la Galería Nacional de Camberra para exigir al Gobierno de Australia que deje de subsidiar los combustibles fósiles.

Un portavoz de la Policía del Territorio de la Capital Australiana, que integra a Camberra, dijo en una conversación telefónica con EFE que el pegamento con el que se adhirieron "no era muy bueno", y que las activistas lograron salir de la galería antes de que pudieran ser detenidas.

El grupo Stop Fossil Fuel Subsidies, que se ha declarado responsable de la protesta, publicó hoy en Twitter el video en el que aparecen dos personas disfrazadas con pelucas pintando sobre el cristal que protege la obra de Warhol, escribiendo consignas como "crisis climática" o "protesta artística".

The writing is on the wall! Or the glass at least. #StopFossilFuelSubsidies now! Get the “Picture?!#Warhol exhibition at the Australian National Gallery @NatGalleryAus Canberra#A22Network #ClimateCrisis #ArtProtest #StopFFSubsidies #AusPol2022 @GeorgeMonbiot @firstdogonmoon pic.twitter.com/yl99h0DoYo