El famoso arquitecto Robert Venturi, pionero de la Postmodernidad, murió a los 93 años

Robert Venturi, el influyente arquitecto y teórico estadounidense cuyos edificios y libros de gran éxito ayudaron a inspirar al movimiento conocido como Posmodernismo, murió en su casa en Filadelfia a los 93 años.

La causa del fallecimiento, ocurrido el martes recién pasado, fueron las complicaciones de la enfermedad de Alzheimer, dijo su hijo, James Venturi, un planificador urbano, informó este miércoles The New York Times.

Entre los muchos galardones de Venturi se encuentran el Premio Pritzker de 1991, una beca del Instituto Estadounidense de Arquitectos y una Beca Honoraria del Royal Institute of British Arquitectos.

Venturi fue un autor pionero de libros sobre teoría arquitectónica (especialmente Learning from Las Vegas, de 1972).

Desviando el famoso eslogan de Mies van der Rohe, "menos es más" ("less is more") en "menos es aburrir" ("less is bore"), reclamó una arquitectura visual, llena de signos, referencias históricas, de segundo grado, destaca este jueves Le Monde.

El famoso arquitecto inició su empresa Venturi Scott Brown Associates (VSBA) en 1964 con su socia y esposa Denise Scott Brown desde 1967 hasta 2012. Juntos se les ha acreditado el inicio del período postmoderno en la arquitectura.

De acuerdo al sitio especializado The Architects Newspaper, la firma continuaría diseñando una serie de edificios posmodernos importantes, muchos de los cuales están actualmente bajo amenaza, aunque Venturi se retiró de VSBA en 2016.