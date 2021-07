Consuelo Valdés sobre escaso apoyo al sector: "También tengo artistas cerca y sé que la ayuda es insuficiente"

Tras casi 15 meses de pandemia y críticas sobre la ayuda concreta del Ministerio de Cultura al sector, la ministra Consuelo Valdés afirmó estar trabajando para aumentar las ayudas y asume que ha sido insuficiente.

"Uno no es perfecta, uno hace lo que puede con los recursos de que dispone, intelectuales, valóricos, de pasión por el servicio público, y quizás todo eso es insuficiente para la crisis tan tremenda del sector cultural. Mi duda es si acaso esa voluntad de servir, de compromiso con la cultura, han sido suficientes. Me va ha quedar siempre la duda", dijo Valdés a La Tercera.

La secretaria de Estado también explicó que el llamado a participar en concursos como ayuda en la pandemia era "nuestro marco legal. Hicimos la consulta a Contraloría buscando alternativas y no es posible legalmente. Dentro de ese marco, hicimos todas las modificaciones de las exigencias para agilizar procesos de concursabilidad, para que las postulaciones se hicieran rápido".

Junto con descartar lo de "ministra ausente", afirmando que "dentro de las posibilidades, he intentado estar lo más presente posible", también fue consultada sobre lo que podría esperar el sector para el resto de 2021: "Está el IFE, están los fondos abiertos, el Fondart y se vienen otros fondos, pero vamos paso a paso".

y agregó: "Yo también tengo artistas cerca y sé que la ayuda es insuficiente. No he bajado los brazos y el silencio no es sinónimo de inactividad".

Finalmente, Valdés dijo que no renunciará al ministerio: "No dejo el barco en la mitad del temporal. Llevo 50 años trabajando en el área de cultura y patrimonio, en el sector público y privado, y en momentos de dificultades es donde se prueban las convicciones".