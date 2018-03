A 51 días de la Fórmula E: Escultura destruida aún no tiene fecha de reparación

La escultura "Unidos en la Gloria y en la Muerte", patrimonio nacional creado por la artista chilena Rebeca Matte que da la bienvenida al Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), cumplió este lunes 51 días destruida luego de que una grúa perteneciente a la organización de la Fórmula E la golpeara de manera accidental el pasado 4 de febrero de este año.

Según Roberto Farriol, director del MNBA -al que pertenece la pieza-, la demora se debe a que "en esta etapa del proceso se está tramitando la autorización por parte del Consejo de Monumentos Nacionales para su eventual traslado y restauración. Posteriormente, con las instituciones involucradas, se hace la elección de una de las varias propuestas de restauración recibidas".

"Puesto que es un Monumento Nacional y que en este proceso intervienen varios actores, el proceso es lento ya que implica seguir y respetar la normativa que la ley establece", agregó el director del MNBA en entrevista con La Segunda.

Desde la vereda de al frente, el gerente general de Formula E Chile, Manuel Paredes, afirmó que no pueden avanzar sin los estudios de restauración de la estatua.

"Quedamos de acuerdo en que nos enviarían el estudio, lo que no ha ocurrido hasta ahora. Hemos seguido a la espera, preguntando, porque nuestra prioridad es solucionar este tema a la brevedad posible, pero no hemos recibido el presupuesto", agregó.

"(La disposición de la Fórmula E) siempre fue solucionar el problema y asumir los costos, pero no los tenemos. No podríamos ejecutar algo en donde no tenemos los estudios técnicos, seguimos a la espera", concluyó Paredes.

Desde la Intendencia Metropolitana, en tanto, explicaron que la restauración de la emblemática escultura "es un tema de la organización".