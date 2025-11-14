Municipalidad de Concepción evalúa financiar a Artistas del Acero tras cierre de Huachipato

Una nueva alternativa surgió para la corporación cultural Artistas del Acero, que se vio forzada a bajar el telón debido a una profunda crisis financiera, luego de una reciente reunión con la Municipalidad de Concepción, que se abrió a la posibilidad de trabajar en base a convenios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Municipalidad de Concepción (@muni_conce)

La compleja situación de la entidad, con una trayectoria de más de 67 años en la difusión de las artes y culturas en el centro sur del país, se originó a consecuencia de la crisis económica derivada del cierre de la siderúrgica Huachipato y por la imposibilidad de adjudicarse recursos desde el Gobierno Regional del Biobío.

Sin embargo, el gerente general de la corporación Artistas del Acero, Arnoldo Weber, afirmó que el panorama podría cambiar: "Nos vamos muy contentos de la reunión. Ha habido disponibilidad, una 'acogida' importante de los concejales como del alcalde. Esto (aún debe) pasar por un proceso administrativo para ver si es posible o no hacerlo, pero es una una parte que se tiene que ver a partir del día lunes (próximo)", aseguró.

El representante explicó que la crisis que sufre Aristas del Acero se arrastra "desde el cierre de Huachipato", pero "la hemos ido superando con el apoyo con el apoyo del Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio, que nos financia parte de la operación y estamos buscando cómo financiar la otra parte".

Esta posible solución llega en un momento crítico, ya que la crisis obligó al directorio de la corporación a considerar medidas drásticas como la permuta o venta de su histórico edificio para saldar deudas.