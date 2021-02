Compró un dibujo por menos de 700 pesos y 20 años después supo que vale millones

Santiago Taute, un ingeniero ecuatoriano, se dio cuenta que un colorido dibujo que compró en un mercado de su país hace 20 años es en realidad una valiosa obra de arte.

En 2001, el hombre adquirió la imagen de un círculo con varios colores, junto con algunos souvenirs, por apenas un dólar, que en esa época tuvo un valor aproximado entre 570 y 715 pesos chilenos.

Sin darle mucha importancia, guardó el papel y se fue a vivir a Europa. Dos décadas después lo encontró nuevamente cuando se mudó junto a su esposa Delia, a quien conoció en Inglaterra en 2013.

Ella es una aficionada del arte y notó de inmediato la firma en la obra: Correspondía a Lee Hadwin, un especial artista que se hizo famoso por pintar sólo mientras está dormido.

El dibujo de un dólar realmente estaba avaluado en 14 mil dólares, casi 10 millones de pesos chilenos.

El británico Hadwin reconoció su obra, llamada "Bólido". Según The Mirror, la pintó en Australia en 2001 y no tiene idea cómo llegó a Sudamérica. Otra de sus pinturas fue comprada por el ex presidente de EE.UU., Donald Trump, por unos 100 millones de pesos, según afirmó el artista.

El dibujo millonario: