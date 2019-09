Encuentran en la cocina de una anciana una obra maestra avaluada en más de tres mil millones

Un cuadro del maestro primitivo italiano Cimabue, del siglo XIII, estimado entre 4 y 6 millones de euros (sobre 3 mil millones de pesos), fue encontrado en una vivienda de la localidad francesa de Compiegne, al norte de París, donde la familia lo tenía colgado entre el salón y la cocina sin darle mayor valor.

El hallazgo fue confirmado por el gabinete de expertos Turquin, que autentificó el hallazgo y que anunció que la obra será subastada el próximo 27 de octubre en Senlis, en lo que constituirá la primera venta de un cuadro de este pintor italiano en décadas.

"El Cristo burlado", un pequeño cuadro pintado sobre madera de álamo de 25,8 por 20,3 centímetros, formaba parte de una serie de paneles en los que el artista prerrenacentista plasmó escenas de la pasión de Cristo.

Hasta ahora se conocían dos de esas escenas, una "Flagelación de Cristo", conservada en la colección Frick de Nueva York, y una imagen de la Virgen que está en la National Gallery de Londres.

