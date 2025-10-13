Fallece René Olivares, el pintor que dio rostro a Los Jaivas, a sus 78 años

El arte chileno perdió este lunes a una de sus figuras más queridas, René Olivares, pintor y diseñador responsable de las icónicas carátulas de Los Jaivas, falleció en París a los 78 años, según confirmó el periodista Freddie Stock.

Stock lamentó la noticia a través de redes sociales: "Me confirman la partida del gran René Olivares en París. René fue un miembro más de Los Jaivas. Con su pincel, tradujo al lienzo las melodías y armonías majestuosas del grupo y le dio forma al rostro de sus discos".

Nacido en Santiago en 1946, Olivares creció entre libros y revistas, influenciado por su entorno familiar ligado a las letras y al arte. A lo largo de su trayectoria colaboró con publicaciones, compañías teatrales y proyectos visuales que lo consolidaron como un referente de la cultura chilena.

Radicado en Francia desde los años setenta, Olivares, apodado "el sexto Jaiva", fue el creador del emblemático hombre alado con guitarra, símbolo de la agrupación inspirado en motivos mayas, y del arte de álbumes esenciales como "Alturas de Machu Picchu", "Los Jaivas" y "Canción del Sur".

Su relación con la banda se consolidó durante el exilio en Francia, donde trabajó junto a los músicos en diversos proyectos. Para Eduardo Parra, tecladista de Los Jaivas: "René es el jaiva de rostro incógnito (...) su presencia pictórica y estelar persiste en la conciencia de los que gustan de nuestra música", declaró a Qué Pasa de La Tercera.

En 2013 fue homenajeado en el Museo Nacional de Bellas Artes para el 50 aniversario de Los Jaivas, y diez años más tarde lideró la creación del mural en la estación Cal y Canto del Metro de Santiago, un tributo a los 60 años del grupo musical y a la historia del río Mapocho.

