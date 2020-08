"Vergüenza": Nula mención para la cultura en Cuenta Pública de Piñera genera reacciones del sector

Durante el discurso de la Cuenta Pública de Sebastián Piñera, en cerca de dos horas, el Presidente no hizo ninguna mención sobre la cultura y las proyecciones para su reactivación, lo que provocó diversas críticas.

Organizaciones y personajes del mundo cultural reaccionaron al discurso de Piñera, que no tuvo palabras para el sector ni tampoco proyecciones del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, liderado por la ministra Consuelo Valdés.

El Observatorio de Políticas Culturales publicó una imagen con la palabra "Nada", respondiendo a la pregunta "¿Qué dijo el Presidente sobre cultura?". La publicación fue compartida por diversas organizaciones, gestores culturales y actores.

La actriz Carolina Arredondo escribió que "no esperaba nada, aunque en el fondo esperaba equivocarme, pero no", mientras Héctor Morales afirmó que "no les interesa lo que está pasando con la cultura y las artes. No le importa ni al propio ministerio ni a Consuelo Valdés, y le va a preocupar a Sebastián Piñera".

La Asociación Nacional de funcionarios y funcionarias del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (AFUCAP) reaccionó con "vergüenza, indignación, invisibilización", además de comentarios de la Red de artistas y gestores/as de danzas a nivel nacional, la Red Salas de cines, la Cooperativa de editoriales independientes chilenas y la Asociación de Productores Independientes de Chile, entre otros.

También tuvo palabras el director ejecutivo del Centro Cultura Estación Mapocho, Arturo Navarro, quien dijo que "como en la música, los silencios hablan. Nos dicen: sigan arreglándoselas como puedan; gasten sus ahorros en 10%; no hay palabras de aliento para quienes se esfuerzan por mantener vivas las artes, y sigan con sus tristes campañas".

En tanto, el Ministerio de Cultura, a través de su cuenta de Twitter, solo hizo RT a anuncios de otros ministerios que tuvieron espacio en la Cuenta Pública.

No esperaba nada.. aunque en el fondo esperaba equivocarme... pero.. no.. pic.twitter.com/FJpAfpWvyZ — Carolina Arredondo (@_caroarredondo) August 1, 2020

¿Y por que iba a hablar de cultura? Si no les interesa lo que está pasando con la cultura y las artes. No le importa ni al propio @culturas_cl ni a la @Consuelovaldesc y le va a preocupar a @sebastianpinera 🙄 #culturaenagonia — Héctor Morales (@hectormorals) August 1, 2020

No comparto, amigos @OPCulturales.

Como en la música, los silencios hablan.

Nos dicen: sigan arreglandoselas como puedan; gasten sus ahorros en 10%; no hay palabras de aliento para quienes se esfuerzan por mantener vivas las artes, y sigan con sus tristes campañas #nomasrecortes pic.twitter.com/HH4CfTPuaf — Arturo Navarro (@info_navarro) August 1, 2020

Y para cultura: NADA https://t.co/GErknEuuyu — API Chile (@API_Chile) August 1, 2020