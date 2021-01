Aparece en buen estado el poeta y candidato a Premio Nacional de Literatura José Ángel Cuevas

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó este miércoles por la noche el hallazgo con vida del reconocido poeta José Ángel Cuevas, de 77 años, que se encontraba desaparecido desde el viernes pasado.

Según informó la institución, el influyente escritor chileno ya se encuentra en su casa de Puente Alto y está en buen estado.

"Esta persona volvió sola a su casa en un colectivo. Esto fue alertado por los funcionarios policiales y por vecinos, quienes lo asistieron y se percataron que estaba en buenas condiciones de salud", afirmó el subprefecto de la PDI, Manuel Fuentes.

"Esto se trató principalmente de una falta de comunicación con su familia, por cuanto él ocupaba unos teléfonos relativamente antiguos y se descargaron. Él estaba en casa de algunos amigos, le gusta salir a caminar también, así que había una falta de comunicación que provocó obviamente la preocupación de sus familiares más directos, principalmente de su hija, que fue quien hizo la denuncia", explicó el detective.

CINCO DÍAS DE BÚSQUEDA

"Pepe" Cuevas había sido visto por última vez el viernes pasado alrededor de las 17 horas, a la salida de su casa. Iba a pie, no en su pequeño vehículo. Desde entonces no había vuelto a su domicilio y la familia no había obtenido respuesta en los llamados a su teléfono.

En estos cinco días de búsqueda, comenzaron a aparecer anuncios de ayuda y utilidad pública en redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, así como denuncias por presunta desgracia en la PDI y en Carabineros.

El 24 de septiembre del 2020, la obra del potea de la "generación de 1970", que ha sido candidato al Premio Nacional de Literatura, volvió a ver, literalmente, la luz pública, cuando diversos colectivos proyectaron el título de uno de sus poemas en Plaza Italia, alrededor del monumento al general Baquedano.

"Destruir en nuestro corazón la lógica del sistema", reza la obra del año 2002 sobre los vicios del consumismo y la sociedad del espectáculo, que fue proyectada en el centro neurálgico de las protestas tras el estallido social.