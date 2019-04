Arturo Pérez-Reverte: "¿Decir 'todes les niñes'? Me niego, no me da la gana"

"¿Decir 'todes les niñes'?, me niego. No me da la gana. No porque sea académico, porque yo soy un escritor profesional", aseguró este domingo el escritor español Arturo Pérez-Reverte en Buenos Aires.

"El mundo ha cambiado, la mujer tiene roles que antes no desempeñaba, y es evidente que la lengua debe adaptarse a ello, lo que pasa es que hay límites y el límite es la estupidez", añadió el miembro de la Real Academia Española durante la presentación de su nueva obra en la Feria Internacional del Libro de la capital austral.

Bajo su punto de vista, el lenguaje inclusivo, uno de los temas con los que se ha creado polémica en el último año en el país suramericano y que busca la igualdad a través de una lengua sin género, es una "estupidez" que le "entorpece" a la hora de ejercer su profesión como escritor.

"Yo tengo que escribir con claridad, en un código que mis lectores comprendan y compartan, entonces, otra cosa es que el club de niñas analfabetas de Rosario (Santa Fe, centro) me diga cómo tengo que escribir mis novelas para no ser machista", sentenció.

El autor español aplaudió lo que consideró "feminismo serio", como el de su novela "La reina del sur" (2002), de la que aseveró que se usa como "cátedra del feminismo en algunos países", y criticó que, en un mundo donde "la inteligencia está penalizada" en las escuelas, "los imbéciles están ganando".

"Cualquier destello de élite, de inteligencia en general, es sistemáticamente machacado, y eso tiene sus consecuencias al final", afirmó.

El autor presentó en la 45ª Feria del Libro de Buenos Aires su último título, "Sabotaje", en el que cuenta lo que, aseguró, es la última de las aventuras del espía Arturo Falcó, el fin de una trilogía que completan "Falcó" (2016) y "Eva" (2017).

El escritor es uno de los platos fuertes de esta edición de la Feria del Libro, que cuenta con Barcelona como ciudad invitada de honor y por la que pasarán firmas de la altura de Rosa Montero, Sergio Ramírez, John Katzenbach y Alfredo Bryce Echenique.