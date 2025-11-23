Domingo en Filsa 2025: Premio Nacional Ramón Díaz Eterovic ofrecerá charla

Este domingo la Feria Internacional del Libro de Santiago vivirá su tercera jornada con una serie de actividades, talleres y presentaciones de obras literarias.

Durante el día habrá charlas relacionadas a nuevos libros como "María Elena de Nueva York a la Pampa Salitrera", "La Casa Escrita", "Hombres II", "Pasión" y "Leyendas de Kalomaar: La Venganza de la Reina", entre muchos otros.

Una de las actividades destacadas de este domingo será el conversatorio que protagonizará el Premio Nacional de Literatura, Ramón Díaz Eterovic. El autor de la saga "Heredia" estará desde las 18:00 horas en la Sala Lily Garafulic hablando de su trayectoria y de "Heredia", su gran saga literaria.

También se proyecta un homenaje a Gabriela Mistral para conmemorar 80 años desde que la escritora chilena obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Para ello la Sociedad De Escritores de Chile organizó una lectura poética en su memoria desde las 19:00 horas en la Sala Transiberiano.

La entrada a Filsa 2025 tiene un valor general de $4.500.