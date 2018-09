El autor de "Game of Thrones", George RR Martin, dice que el nuevo libro será "muy complejo"

El autor de "Game of Thrones", el escritor estadounidense de literatura fantástica, ciencia ficción y terror George R.R. Martin, adelantó que el sexto libro de la saga, titulado "Vientos de invierno", la próxima entrega de la serie de fantasía épica "Canción de hielo y fuego", será "muy complejo".

"Estoy trabajando en ("The Winds of Winter", como se llama el libro en inglés), y ojalá hubiera terminado hace cuatro años, pero soy lento y el libro es muy complejo, aunque hay muchas distracciones", comentó el guionista en entrevista con The Hollywood Reporter.

A pesar de que la exitosa serie de fantasía de la cadena HBO -recientemente galardonada por tercera vez como Mejor Serie Dramática en los Premios Emmy- sobrepasa sus tramas publicadas anteriormente, sigue escribiendo su nuevo manuscrito.

Además, contó que no ha querido visitar a las locaciones de la temporada final: "Ir al set es muy divertido, pero no puedo hacer nada allí, así que pensé que sería mejor quedarme en casa y no ir a Croacia; o España; o Belfast, (Irlanda del Norte)", explicó.

"Todavía tengo dos libros para escribir", remarcó el escritor.

Martin dijo en 2012 que las dos novelas finales -que serán libros de más de 1.500 páginas manuscritas- trasladarán a los lectores a través de las tierras norteñas mucho más lejos que cualquiera de los libros anteriores de la saga.

En abril pasado, el estadounidense reveló que el próximo libro no se publicaría en 2018.