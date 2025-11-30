Filsa 2025: Descuentos, firmas y actividades familiares marcan la última jornada

En el último día de la Feria Internacional del Libro de Santiago 2025, la Estación Mapocho ha recibido un sostenido movimiento de visitantes que aprovechan las últimas horas de esta celebración dedicada al libro y la cultura.

Durante la tarde, uno de los puntos más concurridos ha sido la firma del escritor Fanor Contardo, quien reunió una extensa fila de lectores que esperaban dedicar sus ejemplares. En paralelo, el público también ha disfrutado de una presentación circense y otras actividades artísticas previstas en la programación, incluida un homenaje al Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Tomás Moulian.

Las impresiones de los asistentes han sido positivas, destacando la presencia de pequeñas editoriales, la diversidad de títulos disponibles y la buena organización del espacio. Muchos visitantes aprovecharon de llevarse libros de autores nacionales, cómics y recopilaciones poéticas difíciles de encontrar en librerías tradicionales.

Uno de los elementos más comentados del día es la amplia oferta de descuentos y es que, en el último día del evento, más de la mitad de stands -de los cerca de 90 presentes- han aplicado rebajas por el cierre, con promociones que incluyeron libros con 10% y 15% menos, packs de tres títulos por $10.000 y canastos con ejemplares desde los $1.000, abarcando géneros como filosofía, novela, historia y biografías.

Las editoriales participantes también pusieron a disposición colecciones completas, ediciones poco comunes y títulos altamente demandados, motivando a los visitantes a comparar precios y aprovechar las últimas horas del evento para adquirir lecturas pendientes.

La jornada finalizará a las 20:30, hora en que la Estación Mapocho cerrará sus puertas. Con entrada general a $4.500 y acceso gratuito para niños y niñas de hasta 12 años, la organización llamó al público a disfrutar el tramo final de esta edición de Filsa 2025 y despedir esta fiesta del libro en su último día.