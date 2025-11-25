Filsa 2025: Musicales basados en novelas marcarán la jornada de este martes

Este martes, las actividades en la Feria Internacional del Libro de Santiago estarán marcadas por la creatividad y el cruce entre literatura y otras disciplinas.

Para la tarde se espera un taller de cómics, uno de los formatos más populares por el público juvenil, programado cerca de las 14:00 horas. Además, a esa misma hora, se llevará a cabo un taller de fanzines.

La música también tendrá un espacio relevante en esta jornada, con una presentación dedicada a canciones y musicales inspirados en novelas. En un contexto donde montajes como "Wicked" han renovado el interés por las adaptaciones literarias, se espera que parte del repertorio incluya guiños a este tipo de obras.

La agenda editorial del día contempla el lanzamiento de varios títulos, entre ellos "Poemario a Fuego de Piel" de Varsovia Viveros, y la novela de Miguel Ángel Camiletti "Treinta grados: Portal al Más Allá". Estas actividades se suman al movimiento constante de presentaciones que ha caracterizado la semana.

Entre otros atractivos de esta edición destaca el pabellón de la Región de Los Lagos, invitada de honor, que reúne libros de autores del sur junto a artesanías, tejidos y cerámicas que han llamado la atención por su carácter local.

Cabe recordar que el evento, que se lleva a cabo en el Centro Cultural Estación Mapocho, tendrá entrada liberada para todo público hasta este jueves. En tanto, los días viernes, sábado y domingo, la entrada general tendrá un valor de $4.500, manteniéndose gratis para niños menores de 12 años.