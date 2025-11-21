Síguenos:
Tópicos: Cultura | Literatura | Ferias del Libro

Presidente Boric visitó la Filsa 2025: "La lectura es la forma de abrirse al conocimiento y la imaginación"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La Feria del Libro se realiza en Estación Mapocho hasta el 30 de noviembre.

Presidente Boric visitó la Filsa 2025:
Este viernes el Presidente Gabriel Boric visitó la Feria Internacional del Libro de Santiago 2025 y entregó un profundo mensaje sobre la literatura.

Mientras visitaba los pasillo de Estación Mapocho el mandatario fue abordado por Paula Molina y Lo que queda del día de Cooperativa, donde destacó la presencia de autores nacionales en el evento, como Hernán Rivera Letelier o Ramón Díaz Eterovic, entre muchos otros.

"Chile es el país real y el país imaginado. Son muchos los que a lo largo de la historia han imaginado Chile y lo han relatado de distintas maneras", destacó Boric.

En ese sentido recalcó que "poder dedicarle tiempo a la lectura, especialmente los niños, es la manera más grande de abrir la cabeza al conocimiento y a la imaginación, clave en momento de decisiones".

"Alguien que no imagina llega menos lejos que alguien que está imaginando todo el tiempo y la literatura abre esas ventanas", concluyó el Presidente.

La Feria Internacional del Libro de Santiago se realiza en Estación Mapocho hasta el próximo 30 de noviembre.

Autoridades locales y el valor de la lectura

Diversas autoridades llegaron este jueves a la inauguración de la feria organizada por la Cámara Chilena del Libro, instancia que estará abierta al público hasta el 30 de noviembre, entre las 11:00 y las 20:30 horas.

Entre los asistentes estuvieron el alcalde de Santiago, Mario Desbordes; el gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana; y la seremi de las Culturas de esa región, Ana María Santos, quien valoró la invitación que permitió posicionar a sus escritores y creadores.

"Es un honor para nosotros ser parte de una de las ferias más importantes a nivel nacional e internacional y poder posicionar a nuestros escritores y escritoras", destacó Santos.

Durante la ceremonia, el alcalde Mario Desbordes recordó los 80 años desde que Gabriela Mistral recibió el Premio Nobel de Literatura y la estrecha relación que tuvo con la comuna.

"Celebramos los 80 años del Premio Nobel de la gran mujer y literata chilena Gabriela Mistral", dijo el jefe comunal, resaltando que la poeta estudió y enseñó en el barrio Huemul.

