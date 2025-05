Isabel Allende dice que si las cosas empeoran dejará EEUU: "No quiero vivir en dictadura"

Isabel Allende, la escritora de habla de hispana más traducida y vendida del mundo, lamentó este miércoles el sentimiento "anti inmigración" que hay en Estados Unidos, país en el que reside desde hace décadas, y que en caso de que las cosas empeoren tendrá que irse porque no quiere "vivir en una dictadura".

En una multitudinaria rueda de prensa de presentación de su nueva novela, "Mi nombre es Emilia Valle", Allende dijo que mientras pueda seguir viviendo en EE.UU., lo hará, "pero si la cosa se pone de color de hormiga tendré que irme, no quiero vivir en una dictadura o con un gobierno autoritario, por eso me fui de Chile".

"No quisiera volver a tener que empezar de cero –añadió–, pero si llega el momento, lo haré: no me siento tan vieja", afirmó.

La escritora chilena denunció que el Gobierno de Donald Trump está deportando a "gente legal con papeles" e invitando como refugiados "a personas blancas de Sudáfrica que no escapan de nada pero son blancos", por una cuestión de "nacionalismo blanco cristiano muy peligroso y absurdo".

"A los latinoamericanos nos tratan de criminales y violadores en una generalización absurda; hay millones de inmigrantes en Estados Unidos que contribuimos con nuestros impuestos y nuestro trabajo", reivindicó.

La autora de 'La casa de los espíritus' (1982), que ha vendido más de 80 millones de ejemplares de toda su obra en el mundo, eligió Madrid (España) para el lanzamiento de su nueva novela, cuya protagonista pertenece a la misma saga protagonista de aquel exitoso debut.

Una historia de amor, guerra y superación que arranca en San Francisco en 1866 y enlaza con la guerra civil de Chile de 1891, un conflicto que a su juicio guardaba muchos paralelismos con el golpe de Estado de Augusto Pinochet de 1973, que la llevó al exilio junto a su familia.

"Emilia Valle" es otra de esas mujeres fuertes que suelen poblar sus relatos pero también su vida real, señaló la autora, que dirige una fundación volcada en garantizar los derechos reproductivos e independencia económica de mujeres en situación de vulnerabilidad.

"Todo lo que me ha pasado bueno es porque me han ayudado otras mujeres", subrayó. "Una mujer sola es muy vulnerable, pero juntas somos invencibles", dijo la chilena, que ve el feminismo como "una revolución" y como tal "comete errores, avanza y retrocede".

"No hay un mapa, se hace como se puede, pero hay que ir hacia delante porque el objetivo final es reemplazar el patriarcado que lleva miles de años, y eso no se hace de un día para otro", resumió.