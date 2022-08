J.K. Rowling lanza nuevo libro: contará historia de una mujer asesinada por ser considerada "transfóbica"

La inglesa J.K. Rowling ha generado polémica por una nueva novela sobre una mujer que es asesinada violentamente después de que el personaje ficticio fuera acusado de transfobia en la web.

"The Ink Black Heart", escrito por la autora de "Harry Potter" bajo su seudónimo Robert Galbraith, fue lanzado este martes y es el sexto libro de su serie "Cormoran Strike".

El thriller criminal gira en torno a una popular creadora de YouTube llamada Edie Ledwell, que es "cancelada" por "guerreros de la justicia social" en medio de acusaciones de que es racista y transfóbica.

El personaje es amenazado de muerte antes de que la encuentren apuñalada hasta la muerte en un cementerio.

La propia Rowling ha sido acusada de poseer puntos de vista transfóbicos y recibió amenazas de muerte, pero dice que cualquier paralelismo con su nueva novela es simplemente una coincidencia.

"Había escrito el libro antes de que me sucedieran ciertas cosas en la web. Le dije a mi esposo: 'Creo que todos verán esto como una respuesta a lo que me pasó', pero realmente no fue así. El primer borrador del libro se terminó en el momento en que sucedieron ciertas cosas", dijo en un programa de Graham Norton.

La reacción negativa de Rowling a la cultura de la cancelación comenzó en junio de 2020 cuando respondió sarcásticamente a un artículo sobre "Crear un mundo post-COVID-19 más equitativo para las personas que menstrúan".

"Gente que menstrúa'. Estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas. Alguien que me ayude", dijo en esa ocasión.