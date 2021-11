Libro relata la historia de adulto mayor que volvió a caminar tras lapidario diagnóstico

El martes 9 de noviembre se lanzará el libro "Mi voluntad. El deseo de volver a caminar", de María Angélica Fellenberg y publicado por Ediciones UC, en el que la autora relata el caso de su padre, un hombre de 80 años, tetraparético, que tras un accidente casero recibe un trágico diagnóstico: no volverá a caminar.

No obstante, con pequeños retos diarios, Guillermo Fellenberg terminó por dar vuelta su historia, porque "este señor es tan porfiado, que no solo se paró -a los 4 meses- sino que también caminó. Mi papá no se dejó vencer. Sentía que aún tenía mucho que decir. Yo encontré que era tan impresionante que supe que tenía que ser contado", relata la autora.