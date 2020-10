La poeta estadounidense Louise Glück ganó el premio Nobel de Literatura 2020

La poeta estadounidense Louise Glück recibirá el Premio Nobel de Literatura 2020, por "su inconfundible voz poética que a través de una belleza austera hace universal la vida individual", anunció este jueves la Academia Sueca, con sede en Estocolmo.

Glück, nacida en 1943 en Nueva York, vive en Cambridge, Massachusetts y es profesora de inglés en la Universidad de Yale en Connecticut, y sus doce colecciones de poesía y algunos volúmenes de ensayos sobre poesía se caracterizan por un esfuerzo por la claridad, según destacó la Academia Sueca.

"En sus poemas, el yo escucha lo que queda de sus sueños e ilusiones, y nadie puede ser más duro que ella para afrontar las ilusiones del yo", agregó la institución sobre Glück.

Sus temas son la infancia y la vida familiar, la estrecha relación con padres y hermanos a través de los cuales busca lo universal, para lo que se inspira en los mitos y motivos clásicos, presentes en la mayoría de sus obras.

Su primera obre fue "Firstborn" (1968) y pronto fue aclamada como una de las poetas más destacadas de la literatura contemporánea estadounidense. Ha recibido varios premios de prestigio, entre ellos el Pulitzer (1993) y el Nacional del Libro (2014).

