"Él estaba escurriendo gasolina": fotógrafo explica en detalle la historia detrás de su imagen ganadora de importante competencia

El fotoperiodista venezolano, Ronaldo Schemidt, explicó la historia detrás de su potente y llamativa fotografía que rápidamente dio vuelta al mundo, siendo galardonada por la fundación World Press Photo en 2018, que en su propia competencia anual con su mismo nombre, condecora el trabajo de fotógrafos alrededor del globo.

En ese momento, él se encontraba trabajando en Venezuela, en un contexto de conflictos sociales, económicos y crisis política durante 2017. "La situación estaba bastante complicada. Ese día sentí que había aumentado mucho el nivel de enfrentamiento y de violencia", recordó el hombre quien estaba justo en el lugar de los hechos cuando hizo el retrato.

"Ya estábamos en una situación en donde todo podía pasar", recordó. La acción que provocó que el manifestante quedara envuelto en gasolina y llamas, fue cuando uno de los manifestantes golpeó una moto del Estado, que terminó en una explosión y afectando a José Víctor Salazar Balza (32), quien se encontraba –en ese entonces– protestando junto a un grupo de manifestantes en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

"Siento el calor porque fue muy cerca de mí, levanto mi cámara y del medio del fuego sale José Víctor", prosiguió el fotógrafo, mientras presenciaba cómo un joven manifestante –en cuestión de microsegundos– ya estaba envuelto completamente en llamas.

"Trataron de ayudarlo, pero era una situación muy complicada porque él estaba escurriendo gasolina", afirmó el hombre que en ese mismo momento pudo registrar el suceso.

Un momento clave, que marcó la causa del hecho, fue cuando un vehículo blindado atropelló a varios manifestantes "muy cerca" de él, declaró. Fue ahí cuando, entre esas personas, también arrolló el vehículo blindado de la propia guardia nacional, que posteriormente se incendió en el pavimento.

Para Schemidt, fue un momento lamentable: "es una situación muy triste porque sabes que es un muchacho que seguramente estaba ahí y que nadie puede hacer nada", recordó.

El fotógrafo, –quien ha trabajado en la agencia France Press durante 16 años– actualmente se encuentra viviendo en Argentina y posee una prolífica carrera como reportero de manifestaciones, crisis políticas y conflictos sociales en su propio país de origen, así como en otras partes de América Latina.

Aún impresionado por lo que registró, le escribió a los editores: "me interesaba muchísimo que un país tan polarizado no se tergiversara la información", enfatizó.

"No quería que dijeran que lo habían quemado los manifestantes ni la guardia nacional, sino cómo había sucedido. Entró a esta situación de hospitalización grave e hice todo el intento de ubicarlo", dijo.

"Un día él me escribió. Para mí él es el verdadero protagonista de esta historia. Me genera mucha satisfacción saber que él está bien. No importa del lado del mundo en que estés, tú puedes estar en Finlandia, Alemania, pero cuando te encuentres con esta imagen, siempre va a ser un shock", concluyó la historia Ronaldo Schemidt.

"Corremos muchísimos riesgos y es un riesgo que yo asumo con toda responsabilidad porque sé que este trabajo es así. Lo tengo claro por ese lado", reflexionó.