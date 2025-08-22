Sammis Reyes tras cruce con el Pastor Rocha: "Salió mi parte animal de proteger a los que amo"

Hace algunos días, Sammis Reyes vivió una tensa polémica que rápidamente se transformó en viral en redes sociales. El ex jugador de la NFL respondió indignado a un video del Pastor Rocha, comediante que ironizó con la noticia de que Sammis y su pareja, Emilia Dides, tendrán un hijo.

En el registro viral, el humorista apareció caracterizado como un árabe, aludiendo a las recientes vacaciones de la pareja en Medio Oriente. Entre bromas, incluso bromeó con la situación económica del deportista: "Yo pensé que la noticia que iban a dar es que se le salió el subsidio", lanzó el comediante.

Las palabras no cayeron bien en Reyes, quien reaccionó molesto a través de redes sociales. "Métete con cualquier hueá menos con mi mujer y mi hijo" y "Se te pasó la mano, CTM", fueron parte de las respuestas que lanzó, acusando que el Pastor había cruzado un límite.

El quiebre, sin embargo, parece haber quedado atrás. Este viernes, el deportista será parte del programa Podemos Hablar de Chilevisión, donde estará acompañado de Emilia Dides. Allí entregará su versión de los hechos y revelará que, finalmente, pudo conversar con el Pastor Rocha.

"Asumo y hago mi mea culpa de la forma cómo reaccioné... me doy cuenta de que claro que salió mi parte animal de proteger a la persona que amo, la mamá de mi hijo (a)", confesó el ex seleccionado nacional en el espacio televisivo.

Según adelantó, la conversación con el comediante permitió limar asperezas y dar por cerrada la polémica que lo tuvo en el centro de la atención pública durante los últimos días.