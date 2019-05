Ricardo Darín y regreso de "Escenas de la vida conyugal": La diferencia es que estoy más viejo

Esta es la tercera vez que "Escenas de la vida conyugal" llega a nuestro país, una obra que desde 2013 está protagonizando Ricardo Darín en distintos escenarios y que para esta oportunidad volverá acompañado de Andrea Pietra.

Al teléfono desde Buenos Aires, el actor es franco al contestar cuál es la principal diferencia en esta visita y asegura a Cooperativa, entre risas, que "yo estoy más viejo, estoy más canoso, Andrea Pietra no, ella va exactamente al revés, va cada vez mejor así que probablemente compongamos un matrimonio distinto al anterior".

Pero agrega, "de todas formas, esta es una pieza teatral que se alimenta del camino y tenemos mucha más experiencia. Y también, me parece que es una gran incógnita y nos plantea un desafío para adelante, con respecto a lo que es la coyuntura y toda la movida de los derechos de la mujer, sería interesante ver cuál es la actualidad de esta pieza frente a este nuevo panorama".

La obra, escrita por Igmar Bergman, retrata a un matrimonio y su relación a lo largo de su unión, la que mantienen después de haberse divorciado. Para Darín, esta es una historia que traspasa al tiempo porque si bien "el tablero, el panorama, el terreno se ha movido, para mi gusto en forma muy necesaria, hay conflictos que no desaparecen, lo que se puede modificar es el ángulo de análisis, pero estos conflictos son universales, son eternos, cómo nos llevamos los seres humanos, el nivel de tolerancia e intolerancia".

La viaje de Argentina a Chile

La crisis en Argentina ha motivado que, entre otros, este martes se haya convocado a una huelga por varios sindicatos argentinos contra las políticas del Gobierno encabezado por Mauricio Macri.

Bajo este escenario, la cultura (el teatro, el cine, la música, entre otros) sigue de pie, como señala Darín, "se ha visto tocada, pero no se ve destrozada".

Aunque asegura que este es un análisis que le va más a un sociólogo, cree que "nuestra sociedad está acostumbrada, cíclicamente enfrentar algunas crisis de estas características mayúsculas. Lo que ocurre, creo yo, es que estamos tan acostumbrados a estas dinámicas de funcionamiento, todo tiende a funcionar en esta dinámica no haciendo oídos sordos a ella, sino que tratando precisamente de mostrarle una cara mirando hacia delante. Este análisis es más para un experto en sociología, pero yo creo que los argentinos estamos acostumbrados a las crisis y es como que nos hemos acostumbrado y nos hemos parado frente a ellas y sabemos que la vida no se termina, que hay que enfrentarla y no bajar los brazos".

Sobre esta visita a Chile, destaca que "siempre estaré a favor de que las fronteras se desdibujen, que podamos ir tanto de un lado como del otro y que seamos recibidos y podamos recibir a los demás como hermanos, que es lo que somos, más allá de lo que han hecho algunos gobiernos y nos han enfrentado a situaciones críticas que nada tienen que ver con el pueblo, que tienen que ver con decisiones de los altos mandos que con el sentimiento genuino de la gente".