Teatro a Mil 2026 anuncia sus primeros espectáculos confirmados: Fechas y venta de entradas

El 33° Festival Internacional Teatro a Mil ya comenzó a calentar motores para su edición 2026. Bajo el lema "SÍ IMPORTA", el certamen busca reafirmar el rol de la cultura y las artes escénicas como pilares para la construcción de una sociedad democrática y diversa.

Este año, el festival, -que se llevará a cabo entre el 3 y el 25 de enero en Santiago y diversas regiones del país- anunció sus primeros tres espectáculos internacionales: "Tengo miedo torero", del Piccolo Teatro di Milano (Italia); "A Macbeth Song", de The Tiger Lillies junto a la compañía La Perla 29 (España y Reino Unido); y "MÁM", de la compañía irlandesa Teaċ Daṁsa.

Inspirada en la novela de Pedro Lemebel, "Tengo miedo torero" llegará dirigida por Claudio Longhi y se presentará en el Teatro Nacional Chileno. Desde España y Reino Unido, "A Macbeth Song" ofrecerá una versión oscura y poética del clásico de Shakespeare en el Teatro Universidad de Chile.

Por su parte, "MÁM" fusionará danza y música tradicional irlandesa con una propuesta contemporánea que reúne a más de 30 músicos y bailarines en escena. Este montaje debutará en el Teatro Municipal de Las Condes, siendo la primera vez que el festival incluye un espectáculo proveniente de Irlanda.

En esta edición, el festival rendirá homenaje al dramaturgo chileno Marco Antonio de la Parra, en reconocimiento a su trayectoria y aporte a la dramaturgia nacional.

Venta de entradas

La preventa de entradas ya está disponible a través de Ticketplus.cl, con un 50% de descuento pagando con tarjetas del banco auspiciador y 40% para el público general, hasta el 22 de octubre o hasta agotar stock.

También se encuentra disponible el Pase Festival, que ofrece beneficios exclusivos y descuentos para múltiples funciones.