Federación Internacional de Judo volvió a autorizar la participación de Rusia

La Federación Internacional de Judo (FIJ) anunció este jueves que autorizará nuevamente la participación de los atletas rusos en todas sus competiciones, incluyendo el uso de su bandera e himno nacional. La medida se hará efectiva a partir del Grand Slam de Abu Dabi, que se disputará este fin de semana.

El organismo justificó su decisión en un comunicado, señalando que "históricamente, Rusia ha sido una nación líder en el judo mundial, y se espera que su regreso pleno enriquezca la competición a todos los niveles". Además, la FIJ reafirmó su compromiso de tratar "a todos sus miembros por igual, sin discriminación", en concordancia con la Carta Olímpica.

La federación argumentó que "el deporte es el último puente que une a las personas y a las naciones en situaciones y entornos de conflicto muy difíciles", y que los atletas "no tienen ninguna responsabilidad por las decisiones de los gobiernos". La resolución fue adoptada tras una votación del Comité Ejecutivo de la FIJ.

El regreso de la delegación rusa se produce después de que la FIJ atravesara "un período de importante presión geopolítica" que había marginado a los deportistas de esa nación. "El deporte del judo siempre promueve la amistad, el respeto, la solidaridad y la paz", concluyó la nota del organismo.