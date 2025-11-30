Anastasia Velozo hizo historia para el Team Chile con inédita medalla en el Mundial de Karate

Este domingo, el karate chileno celebró una conquista histórica, pues Anastasia Velozo logró la primera medalla nacional en un Campeonato Mundial Adulto, con su enorme tercer lugar en El Cairo, Egipto.

La karateca chilena de origen ucraniano se colgó el bronce de la categoría femenina -68 kilos tras vencer por 12-7 a la suiza Elena Quirici.

¡HISTÓRICAAAAAA! 🥉😍🥋



La karateca Anastasiia Velozo (categoría -68 kilos) se transformó en la primera chilena 😍 en lograr una medalla en un Campeonato Mundial Adulto, tras capturar un bronce 🥉 en El Cairo 🇪🇬.



La especialista nacional venció por 12-7 a Elena Quirici 🇨🇭

Velozo celebró entre lágrimas de emoción y múltiples abrazos con el equipo y sus compañeros en la delegación del Team Chile.

Respecto al resto del podio, la francesa Thalya Sombe obtuvo el oro, mientras la puertorriqueña Janessa Fonseca debió conformarse con la plata y la azerbaiyana Iryna Zaretska recibió la otra medalla de bronce.

Por otro lado, los chilenos Rodrigo Rojas (masculino +84 kilos), Valentina Toro (femenino -55) y Tomás Freire (masculino -67), remataron quintos en sus respectivas categorías.