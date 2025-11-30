Síguenos:
Tópicos: Deportes | Artes marciales | Karate

Anastasia Velozo hizo historia para el Team Chile con inédita medalla en el Mundial de Karate

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La delegación nacional celebró con todo la presea en El Cairo.

Anastasia Velozo hizo historia para el Team Chile con inédita medalla en el Mundial de Karate
 Captura
Este domingo, el karate chileno celebró una conquista histórica, pues Anastasia Velozo logró la primera medalla nacional en un Campeonato Mundial Adulto, con su enorme tercer lugar en El Cairo, Egipto.

La karateca chilena de origen ucraniano se colgó el bronce de la categoría femenina -68 kilos tras vencer por 12-7 a la suiza Elena Quirici.

Velozo celebró entre lágrimas de emoción y múltiples abrazos con el equipo y sus compañeros en la delegación del Team Chile.

Respecto al resto del podio, la francesa Thalya Sombe obtuvo el oro, mientras la puertorriqueña Janessa Fonseca debió conformarse con la plata y la azerbaiyana Iryna Zaretska recibió la otra medalla de bronce.

Por otro lado, los chilenos Rodrigo Rojas (masculino +84 kilos), Valentina Toro (femenino -55) y Tomás Freire (masculino -67), remataron quintos en sus respectivas categorías.

