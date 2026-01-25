¡Gigante! Rodrigo Rojas consiguió el oro en la Premier League de karate en Estambul

El deportista nacional Rodrigo Rojas se hizo gigante este domingo en Turquía luego de vencer por un ajustado 4-3 al egipcio Mahmoud Taha para quedarse con a medalla de oro en la Karate 1 Premier League de Estambul.

Con la presea más valiosa en la categoría mayor a 84 kilos, el criollo reeditó el título que obtuvo en 2016, sumando su segunda corona en la máxima categoría de WKF.

A sus 35 años, Rojas llegó a la final tras completar un cabmino impecable donde venció a representantes de Estados Unidos, Italia y Turquía en la fase inicial.

Posteriormente, en eliminación directa el chileno derrotó al alemán Nikolai Sekot por 5-3 y superó al egipcio Ahmed Elmasry para asegurar su lugar en el podio.