Corporación Yo Mujer invitó a participar en la 17ª Corrida por la Vida

La ONG Corporación Yo Mujer lanzó una invitación para participar en la 17ª edición de su Corrida por la Vida, con la que cada año visibiliza su trabajo "orientación, contención y apoyo profesional a personas que viven la experiencia del cáncer de mama y a sus familias".

La actividad se realizará el domingo 25 de octubre en el Parque Bicentenario de Vitacura, y contempla tres circuitos: de 3, 5 y 10 kilómetros.

Las inscripciones están disponibles a través del sistema PuntoTicket, con valores desde los 13.800 pesos.