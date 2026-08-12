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Tópicos: Deportes | Atletismo | Corridas

Corporación Yo Mujer invitó a participar en la 17ª Corrida por la Vida

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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La ONG Corporación Yo Mujer lanzó una invitación para participar en la 17ª edición de su Corrida por la Vida, con la que cada año visibiliza su trabajo "orientación, contención y apoyo profesional a personas que viven la experiencia del cáncer de mama y a sus familias".

La actividad se realizará el domingo 25 de octubre en el Parque Bicentenario de Vitacura, y contempla tres circuitos: de 3, 5 y 10 kilómetros.

Las inscripciones están disponibles a través del sistema PuntoTicket, con valores desde los 13.800 pesos.

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