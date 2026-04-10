La Patagonia vuelve a ser el epicentro mundial del ciclismo con la segunda edición de la Titan Forest

Tras una exitosa primera edición, la competencia Titan Forest Patagonia confirmó su segunda versión en Chile. La exigente prueba internacional de ciclismo se llevará a cabo entre el 2 y el 5 de noviembre en la localidad de Villa Cerro Castillo, ubicada en la Región de Aysén.

El evento, impulsado por el Gobierno Regional de Aysén y Sernatur, busca consolidar la zona como un destino turístico internacional para el deporte outdoor. Una de las principales innovaciones para este año es que los ciclistas podrán participar tanto en formato gravel como en mountain bike. Ambos pelotones compartirán los puntos de salida y meta, pero contarán con tramos exclusivos en cada una de las cuatro etapas de 100 kilómetros.

Durante el lanzamiento oficial, el gobernador regional, Marcelo Santana Vargas, valoró la instancia deportiva. "Eventos como la Titan Forest no solo posicionan a Aysén en el mapa mundial del deporte, sino que también generan un impacto económico concreto en nuestras localidades. Aquí se activan servicios turísticos, comercio local, transporte y empleo. Como Gobierno Regional, estamos impulsando una estrategia que combina deporte, turismo y desarrollo productivo, porque creemos en un Aysén que crece, que diversifica su economía y que genera oportunidades reales para sus habitantes", aseguró la autoridad.

En esa misma línea, el director regional de Sernatur Aysén, Claudio Montecinos Angulo, destacó el enfoque de descentralizar el turismo. "Villa Cerro Castillo representa exactamente lo que queremos proyectar: naturaleza única, experiencias auténticas y un destino que puede competir a nivel mundial. La Titan Forest es una vitrina para mostrarle al mundo todo lo que Aysén tiene para ofrecer", manifestó.

El campamento base de la carrera, operada a nivel local por Austral Trails, será montado en plena Carretera Austral, una decisión celebrada por el alcalde de Río Ibáñez, Marcelo Jélvez. "Para Villa Cerro Castillo es una tremenda oportunidad. Este tipo de eventos no solo nos posiciona a nivel internacional, sino que también genera movimiento en el comercio local, en la oferta turística y en la visibilidad de nuestro territorio", cerró el edil, anticipando la masiva llegada de competidores profesionales y amateurs de diversas partes del mundo.